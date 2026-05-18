OM : Ce consultant RMC aimerait voir Habib Beye rester !

Alors que l’avenir du banc de l’Olympique de Marseille alimente les débats, Samuel Umtiti a livré un avis clair sur Habib Beye dans l’émission After Foot sur RMC. L’ancien défenseur de l’OL et champion du monde 2018 estime que le technicien marseillais mérite de poursuivre l’aventure afin de travailler dans un contexte plus stable.

Samuel Umtiti défend le bilan de Habib Beye

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Présent sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Samuel Umtiti s’est démarqué en prenant publiquement la défense de Habib Beye, dont l’avenir à l’OM reste incertain. L’ancien international français a insisté sur les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles l’entraîneur marseillais a pris ses fonctions.

« Quand Habib Beye est arrivé, c’était un bourbier total. À la place des dirigeants marseillais, je lui laisserais l’opportunité de redémarrer une saison avec un nouveau groupe, pour voir ce que ça donne », a lâché le Champion du Monde 2018.

Une déclaration forte, alors que plusieurs observateurs évoquent déjà un possible changement sur le banc de l’Olympique de Marseille. Dans un contexte marqué par l’instabilité sportive et les attentes élevées autour du club phocéen, la question de la continuité technique divise en interne comme chez les consultants.

Un débat relancé autour du futur du banc marseillais

L’intervention de Samuel Umtiti relance ainsi le débat autour du projet sportif de l’OM. Arrivé dans une période agitée, Habib Beye a dû composer avec une forte pression médiatique, des résultats irréguliers et un effectif en difficulté sur plusieurs séquences de la saison.

Le consultant de RMC considère que le contexte doit être pris en compte avant toute décision définitive de la direction marseillaise. Son analyse contraste avec les nombreuses interrogations apparues ces dernières semaines autour de la capacité du club à repartir avec le même entraîneur pour la prochaine saison de Ligue 1.

Du côté de l’Olympique de Marseille, aucune communication officielle n’a encore été faite concernant l’avenir de Habib Beye.