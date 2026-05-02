OM : Ce consultant RMC balance, “le bilan est catastrophique pour le coach…”

La tension s’accentue autour de l’OM après les critiques de Jean-Michel Larqué sur les résultats d’Habib Beye. Le stage à Marbella, censé relancer la dynamique, est désormais au cœur des débats.

Larqué critique ouvertement le bilan de Beye

🔵⚪️⚡️ Larqué : “On ne parle plus de ce stage à Marbella, présenté comme la recette miracle, qui devait tout changer. Que Beye parle ou non, les supporters de l’OM ne veulent pas discours, ils veulent gagner des matchs et malheureusement le bilan est catastrophique pour le coach” pic.twitter.com/sjgtSr0JsK — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 1, 2026

Le ton se durcit autour de l’OM. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le consultant Jean-Michel Larqué n’a pas épargné Habib Beye, pointant du doigt les résultats récents et l’inefficacité des choix sportifs.

“On ne parle plus de ce stage à Marbella, présenté comme la recette miracle, qui devait tout changer. Que Beye parle ou non, les supporters de l’OM ne veulent pas de discours, ils veulent gagner des matchs et malheureusement le bilan est catastrophique pour le coach”

Une sortie qui s’inscrit dans un contexte déjà tendu autour de l’Olympique de Marseille, où les performances sportives peinent à convaincre malgré des initiatives comme ce stage en Espagne.

Le stage de Marbella remis en question

Le stage organisé à Marbella avait pourtant été défendu par Habib Beye, qui évoquait un travail sur la cohésion et la préparation mentale du groupe. Selon Football365, l’entraîneur marseillais assumait ce choix en expliquant que « ça crée de la cohésion » dans un moment clé de la saison.

Mais sur le terrain, les résultats n’ont pas suivi les attentes, alimentant les critiques des consultants et observateurs du football français. Dans un club comme l’OM, où l’exigence du résultat est permanente, les discours ne suffisent pas à apaiser les tensions. À Marseille, chaque décision est scrutée. Les propos de Jean-Michel Larqué traduisent une impatience croissante autour du projet sportif porté par Habib Beye. Entre attentes élevées des supporters et objectifs européens, la marge d’erreur reste très faible.

Dans ce contexte, les prochaines performances de l’OM seront déterminantes pour inverser la dynamique et répondre aux critiques qui s’intensifient dans le paysage médiatique.