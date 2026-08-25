OM : ce consultant RMC défend Grégory Lorenzi !

Critiqué par certains observateurs sur la difficulté de l’OM à vendre plusieurs joueurs cet été, Grégory Lorenzi a reçu le soutien de Kevin Diaz. Dans l’After Foot sur RMC, le consultant estime que le directeur sportif marseillais est surtout confronté à une réalité simple : certains salaires rendent plusieurs joueurs extrêmement difficiles à transférer.

« Ce n’est pas une histoire de réseaux »

Le mercato de l’Olympique de Marseille reste largement conditionné par les départs. Une situation qui expose forcément Grégory Lorenzi, arrivé cet été pour prendre en charge la direction sportive.

Mais pour Kevin Diaz, les critiques adressées à l’ancien dirigeant de Brest ne prennent pas suffisamment en compte la réalité contractuelle de l’effectif.

Sur RMC, dans l’After Foot, il a pris sa défense :

« Il faut arrêter avec (Grégory) Lorenzi. Il y a des joueurs à l’OM avec des salaires qui les rendent invendables, c’est tout. Des joueurs touchent entre 300 000 et 500 000 euros actuellement. (Pierre-Emile) Höjbjerg, c’est un père de famille, il n’ira que là où il a envie d’aller et il faudra que ce club puisse lui donner 500 000 euros. (…) Il faut qu’il ait envie d’aller là où le club peut le payer, Newcastle, mais il n’a pas eu envie. Mais s’il veut aller en Italie et que le club italien ne peut pas lui donner le même salaire, il n’ira pas. Lorenzi ou pas – tu peux même faire venir Luis Campos -, si le joueur a décidé d’aller là où il a envie avec l’argent qu’il souhaite toucher, tu ne vas pas le vendre. Donc, ce n’est pas une histoire de réseaux. »

Pour Diaz, le problème dépasse donc largement la capacité de Lorenzi à activer son réseau ou à trouver des clubs intéressés.

Højbjerg et Kondogbia symboles du problème

Le consultant met notamment en avant le cas de Pierre-Emile Højbjerg, dont le salaire atteindrait environ 500 000 euros mensuels. Le Danois a déjà refusé une possibilité de départ vers Newcastle, malgré la volonté de l’OM de le vendre.

Même problématique avec Geoffrey Kondogbia, dont la rémunération serait estimée à environ 450 000 euros par mois. À 33 ans, avec une saison précédente marquée par un temps de jeu limité et plusieurs pépins physiques, son marché apparaît forcément restreint.

Aujourd’hui, l’OM doit pourtant gérer leurs conséquences au moment où le club cherche à faire baisser fortement sa masse salariale sous la pression de la DNCG et de l’UEFA.