OM : ce consultant RMC optimiste pour Beye, “c’est la chance de sa vie”

Les propos de Kevin Diaz sur RMC ont relancé le débat autour du profil idéal pour diriger l’OM. L’ancien défenseur estime que l’expérience d’un entraîneur ne garantit en rien la réussite. Un discours qui fait écho aux choix récents de l’Olympique de Marseille.

Intervenu au micro de RMC, Kevin Diaz a livré une analyse tranchée sur la question du vécu des techniciens. Pour le consultant, l’accumulation d’années sur un banc ne constitue pas une assurance tous risques. « Il y a des entraîneurs avec beaucoup d’expérience qui se crashent tous les ans partout dans tous les championnats. Moi, je pense que pour être un bon entraîneur, il faut surtout avoir la fraîcheur mentale pour arriver dans un tel projet. Ce qui est sûr, c’est que c’est la chance de sa vie et je pense qu’il va la prendre par le bon côté parce que c’est une chance à laquelle tu ne peux pas dire non », a déclaré Diaz.

Un soutien appuyé à Habib Beye

Dans la suite de son intervention, Kevin Diaz a directement évoqué Habib Beye, ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille. L’ex-défenseur voit dans ce type de trajectoire un alignement naturel avec l’exigence marseillaise. « Quand tu es un ancien joueur de l’OM, un passionné de football et un passionné de ce club comme Habib, je trouve que l’OM, ça n’est jamais trop tôt. Quand ça vient, il faut juste monter dans le train. Tu es l’entraîneur qui doit saisir sa chance. »

Ces mots soulignent une idée forte : à l’OM, la capacité à incarner le projet et à porter un message clair peut primer sur le CV.

Les résultats et la gestion humaine au centre du débat

Enfin, Diaz a replacé la discussion sur le terrain des performances et du management. « Il a quand même sauvé le club, qu’on veuille ou non. Cette année, il était encore dans les clous pour la Coupe d’Europe dans un contexte très compliqué. La clé, ce sera le message, la clé ce sera la façon dont il parlera avec les gens. »

Au-delà du cas individuel, ces déclarations illustrent une tendance récurrente dans le football moderne : la réussite d’un entraîneur dépend autant de sa lecture du vestiaire que de son bagage tactique. À l’OM, où la pression sportive et médiatique reste permanente, la question du profil idéal demeure plus que jamais d’actualité.