OM : Ce consultant RMC salue les débuts prometteurs d'Igor Paixão !
OM Actualités

OM : Ce consultant RMC salue les débuts prometteurs d’Igor Paixão !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Igor Paixao - attaquant de l'OM
Igor Paixao - attaquant de l'OM

Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste est revenu sur les premières prestations de l’attaquant brésilien et son intégration à Marseille.

 

Cette semaine, Kevin Diaz est revenu dans l’After Foot sur les débuts d’Igor Paixão à l’Olympique de Marseille. Arrivé cet été des Pays-Bas, le joueur avait été freiné par une blessure, et ses premières apparitions avaient suscité quelques interrogations, notamment sur le montant de son transfert. “Ce n’était pas un mauvais joueur, c’était surtout que 35 millions, il va falloir assumer. Et à l’OM, ça peut être compliqué”, explique Diaz.

Une adaptation progressive mais efficace

Pour le journaliste, Paixão a rapidement montré ses qualités sur le terrain. “En le voyant face à l’Ajax, on a retrouvé une équipe néerlandaise qui l’a inspiré. Ses prises de profondeur et sa volonté se voient.” Au-delà des performances, Kévin Diaz insiste sur l’importance de l’état d’esprit du joueur. « Moi, je valorise beaucoup l’état d’esprit, surtout quand un joueur vient de l’étranger et qu’il a l’humilité de se remettre en question pour s’adapter à la Ligue 1. »

Une contribution concrète à l’équipe

Après six matchs et trois buts, Paixão commence à convaincre. Diaz ajoute : « Moi, j’aime bien ce qu’il apporte. Ses appels en profondeur et la générosité qu’il met dans ses courses, ça peut vraiment aider l’OM. » Il établit un parallèle avec d’autres jeunes talents comme Barcola ou Malik Fofana, capables de déstabiliser les défenses adverses.

Pour Kevin Diaz, Igor Paixão apporte non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan humain. “J’aime bien son sourire, sa joie de vivre. Mea culpa, oui peut-être, mais depuis qu’il est apte physiquement, j’ai aimé ses premiers matchs et je lui souhaite le meilleur avec l’Olympique de Marseille.”

