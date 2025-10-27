OM : Ce consultant TF1 reste optimiste !

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate. Battus coup sur coup par le Sporting Lisbonne en Ligue Europa (2-3) puis par Lens en Ligue 1 (1-2), les hommes de Roberto De Zerbi ont vu leur dynamique se gripper. De prétendant au titre, le club phocéen est désormais présenté par certains médias comme un club en crise. Pourtant, pour Rio Mavuba, il est bien trop tôt pour tirer la sonnette d’alarme.

Mavuba relativise la mauvaise passe de l’OM

Invité dans l’émission Téléfoot, l’ancien international français a livré une analyse lucide mais mesurée. « Pour moi, c’est une mauvaise semaine, vraiment mauvaise. Parce que l’OM a montré de très belles choses depuis le début de saison. Quand on mène deux fois au score et qu’on se fait remonter, il y a un problème sur l’aspect mental ou physique. Mais je vois quand même un petit relâchement après les buts », a expliqué Rio Mavuba.

Pour l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, la responsabilité est collective. « Que ce soit même le coach. Changer sur un coup de pied défensif, c’est très rare, et ils prennent un but, ou même les joueurs, à l’image de Pavard sur ce coup de pied arrêté. Mais pour moi, vu la qualité de cet effectif de l’Olympique de Marseille, ils sont largement capables de faire mieux. C’est temporaire », a-t-il ajouté.

Ils sont largement capables de faire mieux. C’est temporaire !

Ces propos traduisent une forme de confiance en la capacité de De Zerbi et de ses joueurs à rebondir. L’OM a en effet réalisé un excellent début de saison avant cette série négative. Si les choix du technicien italien — notamment à Lisbonne et à Lens — ont pu surprendre, ils ne remettent pas en cause la cohérence globale du projet marseillais.

L’objectif sera désormais de retrouver une solidité défensive et une efficacité offensive pour repartir de l’avant. Car, malgré ces revers, l’OM reste bien positionné en championnat et conserve toutes ses chances dans la course à l’Europe. Comme le souligne Mavuba, cette « mauvaise semaine » ne doit pas masquer les progrès accomplis depuis l’arrivée de De Zerbi.