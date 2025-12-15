OM : Ce défenseur marseillais l’avoue… “je ne sais pas pourquoi le but a été annulé”

Dimanche soir, l’OM s’est imposé 1-0 face à Monaco au Stade Vélodrome, lors d’un match crucial pour la suite du championnat. Après un nul contre Toulouse et une défaite à Lille, les Marseillais avaient besoin d’une réaction pour rester compétitifs en Ligue 1. Cette victoire, obtenue dans un contexte tendu, a permis à l’équipe de retrouver confiance et stabilité avant les prochaines rencontres.

En zone mixte, Emerson Palmieri s’est exprimé sur cette victoire et a insisté sur l’importance de l’effort collectif. « C’était un match important pour nous car nous jouions à la maison. Après le nul contre Toulouse et la défaite à Lille, il était important de réagir et de continuer à avancer dans le championnat. Aujourd’hui, nous avons joué contre une grande équipe et nous sommes très heureux du résultat », a-t-il déclaré.



Le latéral de l’OM a également souligné la qualité du jeu proposé, en particulier en première période. « On a gagné, c’est le plus important. Mais je pense aussi que le contenu était bon, surtout en première période. Tout le monde était satisfait et fier de l’effort collectif », a-t-il ajouté, mettant en avant la cohésion de l’équipe sur le terrain.

Emerson Palmieri se réjouit de l’effort collectif

Malgré l’annulation d’un but de Monaco, Emerson Palmieri a préféré ne pas commenter les décisions arbitrales. « Chanceux face à Monaco ? Non, c’est le football. Ce n’est pas à moi de parler de l’arbitre, je ne sais pas pourquoi le but a été annulé. Nous, on essaie simplement de gagner le match », a-t-il précisé.



Cette victoire permet à l’OM de reprendre des points précieux et de consolider sa position dans le haut du classement. Palmieri a conclu en rappelant la qualité de l’adversaire et la satisfaction générale du groupe : « Les deux équipes ont bien joué, c’était un beau match à regarder. Au final, nous avons marqué et nous sommes heureux. On a battu une grande équipe, c’est le principal ».

Avec ce succès à domicile, l’OM se projette désormais vers ses prochains rendez-vous de Ligue 1, en capitalisant sur la confiance retrouvée et l’engagement collectif de ses joueurs. La performance contre Monaco démontre que l’équipe de De Zerbi reste un acteur majeur du championnat et qu’elle peut compter sur des leaders comme Emerson Palmieri pour guider le groupe dans les moments clés.