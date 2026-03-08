OM : “Ce genre de message peut aussi me donner encore plus de force et d’énergie pour changer ce que pensent les supporters”

Trois jours après l’élimination en Coupe de France face à Toulouse, la tension entre l’Olympique de Marseille et ses supporters a éclaté au grand jour au Stadium. Malgré la victoire en Ligue 1, les fans marseillais ont affiché leur colère avec une banderole insultante visant les joueurs. Après la rencontre, le gardien Geronimo Rulli a réagi sans détour.

Une banderole très dure des supporters de l’OM

Le déplacement de l’Olympique de Marseille à Toulouse s’est déroulé dans un climat particulièrement tendu. Avant le coup d’envoi de cette rencontre de Ligue 1, les supporters olympiens présents dans le parcage visiteurs ont déployé une banderole très explicite : « Vous êtes des merdes ».

Message clair du parcage marseillais pic.twitter.com/tmIaqCcKD2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 7, 2026



Ce message traduit la frustration des fans marseillais après l’élimination en quart de finale de la Coupe de France quelques jours plus tôt contre ce même Toulouse FC, au stade Vélodrome, à l’issue d’une séance de tirs au but.

Malgré ce contexte pesant, les joueurs de l’OM ont réussi à s’imposer au Stadium lors de cette 25e journée de championnat. Une victoire importante dans la course aux places européennes alors que plusieurs concurrents directs restent proches au classement.

Geronimo Rulli assume la colère des supporters

Après la rencontre, Geronimo Rulli n’a pas esquivé la polémique autour de cette banderole. Le gardien olympien a reconnu comprendre la réaction des supporters, tout en appelant à une mobilisation totale du groupe pour reconquérir le public marseillais. “Personnellement, je suis le premier à essayer de donner 100% pour ce club et de donner de la joie aux supporters. On a tous été très touchés par l’élimination en Coupe, c’est la vérité. Mais le football est comme ça : il y a des moments meilleurs que d’autres. Le plus important pour l’OM est de rester unis. Beaucoup de personnes aimeraient nous voir tomber, mais je comprends les supporters. Ils sont passionnés de l’OM et moi je suis passionné de football. (…) Ce genre de message peut aussi me donner encore plus de force et d’énergie pour changer ce que pensent les supporters. On sait comment on vit le football ici à Marseille. Une année ici peut ressembler à trois ou quatre ailleurs, mais je suis très heureux d’être ici”.

Par ces mots, Geronimo Rulli assume la responsabilité collective de l’effectif tout en rappelant l’objectif majeur de la fin de saison : qualifier l’Olympique de Marseille pour la Ligue des champions.