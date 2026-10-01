OM : ce jeune de l’OM a tout pour exploser, sauf un détail

Darrel Kamissoko fait partie des jeunes joueurs suivis de près à l’OM. Ses qualités athlétiques impressionnent déjà en interne, mais son potentiel doit encore être exploité avec davantage de constance et d’intensité. Un ancien du club et un proche du vestiaire dressent le portrait d’un joueur très volontaire, mais encore perfectible.





« Il était au-dessus de ce niveau »

Un ancien du club se montre particulièrement élogieux sur le potentiel physique de Darrel Kamissoko.

« Kamissoko ? Il a des qualités athlétiques assez impressionnantes. Quand je l’ai vu pour la première fois avec le N3, je me suis dit qu’il était au-dessus de ce niveau. »

Le jeune Marseillais a donc rapidement donné l’impression de posséder les qualités nécessaires pour viser plus haut.

Mais cet ancien de l’OM pointe aussi un axe de progression important.

« Le problème, c’est qu’on a l’impression qu’il n’est jamais en stress, jamais au maximum de ce qu’il peut produire. »

Une vraie volonté de réussir

Dans le vestiaire, le profil de Kamissoko est aussi apprécié pour son état d’esprit.

Un proche du groupe souligne sa détermination :

« Kamissoko ? C’est un garçon qui a beaucoup de volonté, il veut absolument réussir. »

Cette envie peut peser dans un contexte où l’OM regarde de plus en plus vers son centre de formation pour compléter l’effectif professionnel.

Plusieurs jeunes Marseillais ont déjà commencé à gagner du terrain dans la rotation cette saison.

Un potentiel à transformer

Le constat autour de Kamissoko est donc assez clair : les qualités sont là, notamment sur le plan athlétique, mais il doit encore apprendre à pousser son niveau d’exigence au maximum.

Dans un effectif resserré et avec un calendrier dense, les opportunités pourraient arriver plus vite que prévu.

La progression récente de plusieurs minots montre que la porte du groupe professionnel n’est pas fermée.

Kamissoko possède donc les armes pour franchir un cap. Reste maintenant à transformer ce potentiel en performances régulières.