OM : Ce jeune marseillais que Payet a pris sous son aile !

Jeune attaquant de l’OM considéré comme une pépite du centre de formation, Jonathan Pitou a finalement signé en troisième division italienne. Il révèle être toujours en contact avec son idole, Dimitri Payet.

Il y a quelques années, le nom de Jonathan Pitou circulait à Marseille, à l’instar d’Enzo Sternal actuellement. Le jeune milieu offensif et ailier avait un profil similaire à celui de Dimitri Payet, en plus d’une légère ressemblance physique. Cependant, l’attaquant n’a finalement pas signé professionnel à Marseille et s’est retrouvé sans club avant de rejoindre la troisième division italienne, au Pro Patria.

Son parcours a intéressé l’équipe de Gianluca Di Marzio qui a publié ce mercredi une interview avec le jeune joueur de 19 ans. Il y explique notamment sa relation particulière avec Dimitri Payet et l’un de ses plus beaux souvenirs avec l’OM, un déplacement à Istanbul avec le groupe pro sous les ordres de Jorge Sampaoli.

« Tu ne vas pas à l’école demain, tu pars avec nous à Istanbul.Tu es appelé pour la Ligue Europa » J’étais sans voix. — Pitou

« Je me souviens que Marseille me cherchait déjà depuis que j’étais tout petit. Mais mes parents m’ont dit d’attendre. Alors je suis allé avec eux quand j’avais 11 ans. J’étais très heureux ce jour-là . J’avais 17 ans et c’était le 24 novembre 2021. Le matin, j’étais à l’école jusqu’à 11 heures. Ensuite, je me suis entraîné avec l’équipe première. A la fin de la séance, un collaborateur de l’équipe de Jorge Sampoli me dit : « Tu ne vas pas à l’école demain, tu pars avec nous à Istanbul. Tu es appelé pour la Ligue Europa . J’étais sans voix. Payet? C’est une idole pour moi. Dans le vestiaire , c’est un vrai capitaine, il sait toujours quoi dire . La façon dont il s’adresse aux plus jeunes est incroyable. Je sais que quand je veux je peux l’appeler. Je l’entends souvent. Savoir qu’il est là pour moi est quelque chose d’incroyable . »