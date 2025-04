OM : Ce jeune prévient, “ce n’était qu’une première étape” !

Le jeune Alexi Koum, formé à l’Olympique de Marseille, s’est exprimé sur le site officiel du club au sujet de ses débuts avec l’équipe première. Lancé dans le grand bain en décembre dernier contre l’AS Saint-Étienne, le latéral de 18 ans garde les pieds sur terre, tout en mesurant la portée de cette première apparition en Ligue 1.

C’est Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, qui a décidé de faire entrer Koum face à l’ASSE. Le technicien italien a justifié ce choix par une décision rationnelle. Il avait affirmé qu’il ne faisait “cadeau à personne”, expliquant avoir simplement choisi “celui qui lui semblait la meilleure solution à ce moment-là”. Un message clair, qui a marqué le principal intéressé : “Ça fait plaisir. Ça montre que si on travaille, on peut avoir sa chance.”

Une première apparition saluée par De Zerbi

Cette entrée en jeu symbolise une étape importante pour Koum, qui se frotte désormais à l’exigence du haut niveau au quotidien. À l’entraînement, il côtoie des joueurs expérimentés comme Valentin Rongier, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg. Une proximité précieuse selon lui : “Contrairement à ce qu’on peut penser, ils sont plutôt proches de nous. Ils nous conseillent dans plein de domaines : l’alimentation, la vie en dehors, le sommeil. Ils ont une expérience qu’on n’a pas, même au-delà du football.”

Une exigence permanente

Le natif de Villeneuve-Saint-Georges insiste aussi sur la rigueur des séances dirigées par De Zerbi : “Il y a une grande exigence à l’entraînement. De Zerbi est très exigeant avec tous, jeunes comme anciens. Il demande beaucoup de qualité et essaie de nous faire travailler mentalement, pour qu’on soit toujours concentrés.”

Le joueur évoque également les matchs de développement contre des clubs étrangers comme Arsenal ou Leicester, qui permettent aux jeunes éléments de se mesurer à des adversaires de haut niveau.

Mon objectif est simple : continuer à travailler, avoir d’autres entrées en jeu

Déterminé, Koum se projette sur la suite avec ambition : “Mon objectif est simple : continuer à travailler, avoir d’autres entrées en jeu et être performant quand j’entre sur le terrain. Ce n’était qu’une première étape, et je veux aller au-delà de mon rêve initial.” Alexi Koum incarne l’une des promesses du centre de formation marseillais, dans un contexte où l’exigence et la concurrence sont élevées.