OM : Ce joueur dont Ounahi et Harit doivent se méfier d’après Djellit !

La CAN 2024 verra plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille y participer ! Avec le Maroc, deux Marseillais devront se méfier d’un joueur d’après Nabil Djellit.

Avec l’arrivée de la CAN, le journaliste Nabil Djellit fait un focus sur plusieurs éléments du Maghreb. Le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe a publié sur le site du quotidien sportif un article détaillant les qualités de certains Algériens, Marocain ou Tunisiens.

Pour Nabil Djellit, Amine Harit et Azzedine Ounahi, les deux Marseillais, doivent se méfier d’un joueur au poste de milieu offensif. En effet, Bilal El Khannouss qui évolue à Genk impressionne et fait partie des jeunes à suivre pour cette version 2024 de la CAN.

Un dernier blog pour 2023 pour évoquer des jeunes joueurs qui vont animer la CAN.

Meilleurs vœux. Froidement. RT @lequipe Maghreb FC, le blog de Nabil Djellit : les jeunes à suivre de la CAN 2024https://t.co/34krp83mSZ — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 31, 2023

Dans son secteur de jeu, il sera en concurrence avec Ismael Saibari, Amine Harit voire Azzedine Ounahi