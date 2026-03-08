OM : ce joueur du TFC conteste le scénario du match !

Quelques jours après leur élimination en Coupe de France face à Toulouse, l’Olympique de Marseille a pris sa revanche en Ligue 1. Les Marseillais se sont imposés 1-0 au Stadium lors de la 25e journée grâce à un but de Mason Greenwood. Malgré ce succès, le camp toulousain, par la voix d’Aron Donnum, estime que l’issue de la rencontre aurait pu être différente.

L’Olympique de Marseille se relance en Ligue 1

En déplacement au Stadium, l’Olympique de Marseille avait un objectif clair : rebondir après l’élimination en Coupe de France face au Toulouse FC quelques jours plus tôt. Les joueurs entraînés par Habib Beye ont rempli leur mission en s’imposant sur la plus petite des marges (0-1).

La différence s’est faite grâce à Mason Greenwood, auteur de l’unique but de la rencontre lors d’une première période globalement dominée par les Marseillais. Ce succès permet à l’OM de remonter provisoirement sur le podium de Ligue 1, un point devant l’Olympique Lyonnais à l’issue de cette 25e journée.

Après une première mi-temps plutôt maîtrisée, les Phocéens ont davantage subi après la pause. Toulouse a poussé dans le dernier quart d’heure, mais la défense marseillaise est restée solide pour préserver l’avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Aron Donnum frustré après la défaite contre l’OM

Malgré la victoire marseillaise, la perception du match est différente côté toulousain. L’ailier norvégien Aron Donnum n’a pas caché sa frustration après la rencontre au micro de Ligue 1+. « On aurait dû gagner. C’est mon sentiment. On a eu les occasions. Ils ont marqué sur leur seule occasion. Apparemment, on n’a pas vu le même match, on a fait le même match que mercredi. On a essayé d’attaquer et eux ont été trop défensifs ».

Selon lui, Toulouse aurait pu obtenir un meilleur résultat malgré la pression marseillaise en première période. Les Violets ont en effet tenté de revenir après la pause, mais n’ont pas réussi à concrétiser leurs opportunités face à la défense de l’OM et à son gardien Gerónimo Rulli.

Ce succès permet toutefois à l’Olympique de Marseille d’enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat et de rester pleinement engagé dans la lutte pour les premières places de Ligue 1, quelques jours seulement après la désillusion en Coupe de France face au même adversaire.