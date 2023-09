OM : Ce journaliste explique pourquoi Marcelino peut faire mieux que Tudor !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pour le moment l’OM de Marcelino n’est pas emballant. Si les résultats en Ligue 1 sont corrects, l’élimination en qualification de Ligue des Champions et le jeu affiché n’ont pas convaincu. Pour autant, pour Denis Balbir il faut être patient et cela pourrait payer.

Sur ButFootballClub, Denis Balbir estime que si le jeu proposé par Marcelino à l’OM est moins affriolant que celui de Tudor, au final la méthode de l’Espagnole pourrait être payant.

A lire : OM : Harit, première victime du retour du MVP Toro !

Cela fait plusieurs saisons que ce club manque de stabilité

« Si le début de saison de l’OM de Marcelino est loin d’être génial, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Le souci de Marseille dépasse le cadre de l’entraîneur : cela fait plusieurs saisons que ce club manque de stabilité.(…) Avec Marcelino, l’OM évolue dans un autre style. Est-ce vraiment une surprise qu’il faille du temps pour assimiler de nouvelles idées ?

Laissons un peu de temps à Marcelino pour qu’il mette en place son plan de jeu

« Sous Igor Tudor, l’OM prônait le football total. On disait déjà qu’il allait « cramer » les joueurs quand l’OM écrasait tout sur son passage… et au final ça n’a pas manqué. Marseille a manqué de gaz pour finir la saison. Avec Marcelino, il y a moins de folie, moins de pressing, concède Denis Balbir. On démarre plus doucement mais rien ne dit que, quand ses idées seront assimilées, l’OM ne sera pas plus fort et avec une meilleure possession de balle. Alors oui, le Marseille d’aujourd’hui est davantage une équipe de contres avec des joueurs qui vont vite comme Ndiaye, Sarr et Aubameyang mais laissons un peu de temps à Marcelino pour qu’il mette en place son plan de jeu … »

▶️▶️ Balbir : « L’OM sous Tudor, prônait le foot total. Ca disait rapidement qu’il allait cramer les joueurs. Quand l’OM écrasait tout le monde sur son passage, au final, ca a manqué de gaz pour finir la saison. Avec Marcelino, c’est moins spectaculaire mais, une fois ses idées… pic.twitter.com/B8mtHlqff6 — Fanatic0M (@Fanatic0M) September 12, 2023

« Il faut faire attention aux jugements hâtifs, parce que parfois on doit ravaler ce qu’on a dit un peu rapidement… par contre tu ne peux pas empêcher de commenter ce qu’ils voient. Et ce qu’ils voient en ce moment c’est un 4 4 2 à l’ancienne qui semble passé de mode et sans surprise pour l’adversaire et pour le moment ne fait pas rêver » , explique ainsi Eric Di Meco sur RMC.