OM : Ce journaliste RMC demande à Beye de ne pas évincer ces 3 cadres !

Dans L’After Foot de lundi soir, le journaliste de RMC Sport Jean-Louis Tourre a estimé que Habib Beye, nouvel entraîneur de l’OM, ne devait pas exclure certains cadres du groupe malgré leurs récentes performances en deçà des attentes. Selon Tourre, le coach doit repartir sur une feuille blanche avec son effectif.

Tourre : pas de décisions radicales sur l’effectif

Lors de l’émission L’After Foot sur RMC, Jean-Louis Tourre, rédacteur en chef foot de RMC Sport, a développé un point de vue clair sur la gestion de l’effectif par Habib Beye depuis sa prise de fonctions à l’Olympique de Marseille : le nouvel entraîneur ne doit pas « trancher dans le vif » en écartant immédiatement des joueurs comme Hojbjerg, Balerdi ou Pavard, qui ont connu des périodes plus difficiles avant son arrivée.

Tourre a expliqué que « quand il y a un changement d’entraîneur, on repart de zéro avec tout le monde » et que « tant qu’il n’a pas constaté de méformes ou de mauvais matchs… il doit les faire jouer comme si de rien n’était ». Ici, le journaliste souligne l’importance d’une transition cohérente plutôt que d’une révolution dans la composition de l’équipe.

Cette intervention intervient dans un contexte où l’OM traverse une période délicate en Ligue 1, avec une série de résultats en demi-teinte. La défaite 2-0 contre le Stade Brestois ce vendredi dernier a marqué les débuts de Beye sur le banc marseillais, avec une composition alignant notamment des titulaires comme Pavard et un milieu renforcé.

Hojberg, Balerdi, Pavard… Habib Beye ne doit surtout pas trancher dans le vif

« Hojberg, Balerdi, Pavard… Habib Beye ne doit surtout pas trancher dans le vif. Quand il y a un changement d’entraîneur, on repart de zéro avec tout le monde. Tant qu’il n’a pas constaté de méformes ou de mauvais matchs de tous ces joueurs là, il doit les faire jouer comme si de rien n’était. Il doit faire table rase du passé »

La direction de l’Olympique de Marseille a décidé de confier l’équipe première à Habib Beye dans un contexte de crise de résultats en Ligue 1. Lors de sa présentation, Beye a insisté sur la nécessité de produire des « résultats immédiats » tout en s’appuyant sur les acquis du groupe actuel.

L’avis de Jean-Louis Tourre sur l’OM reflète une position souvent défendue dans le milieu du journalisme sportif en cas de changement de coach : une volonté de stabilité pour permettre à l’entraîneur de travailler avec l’ensemble de son effectif avant d’opérer des transitions plus marquées.

Dans les prochains jours, l’objectif de Habib Beye sera de trouver une dynamique positive en Ligue 1 et d’évaluer les performances individuelles avant d’envisager une restructuration éventuelle de son onze de départ.