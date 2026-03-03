OM : Ce journaliste RMC met en garde contre un “effet De Zerbi” autour d’Habib Beye

L’arrivée d’Habib Beye sur le banc de l’OM suscite déjà des réactions. Sur RMC, Florent Gautreau a exprimé ses réserves, redoutant que le nouvel entraîneur marseillais ne reproduise certaines erreurs observées sous Roberto De Zerbi. Un avertissement clair sur la gestion émotionnelle et la continuité du projet olympien.

Invité à s’exprimer sur l’actualité de l’OM sur RMC Sport, Florent Gautreau a livré une analyse nuancée de la prise de fonction d’Habib Beye. Le journaliste reconnaît d’abord les qualités du technicien marseillais : « Le mental, l’intensité demandée et les coups qu’il va réussir à faire en termes de coaching, je n’ai pas de doute. En revanche, continuité sur la durée, j’ai des doutes, notamment car je ne l’ai pas vu à Rennes. »

Une mise en garde sur la gestion émotionnelle

Au-delà des aspects purement tactiques, Florent Gautreau s’est attardé sur l’environnement et l’attitude observée dimanche, notamment après la rencontre face à l’Olympique Lyonnais.

Il poursuit : « Et, dernier point : on a beaucoup reproché la surexcitation menée par (Roberto) De Zerbi et par le club autour de l’équipe. Hier (dimanche), les scènes que j’ai vues… Déjà de (Habib) Beye dans les couloirs, quand les Lyonnais ne sortent pas et qu’il dit : « Ils sont en train de nous manquer de respect ». Pour remonter tout le monde comme des pendules. Plus derrière, le tour d’honneur, l’excitation, tout le monde sur le terrain, le stade, la liesse, ok… Je dis juste : ne refaites pas la même chose qu’avec Roberto De Zerbi. Ce dernier est « mort » à cause de ça, en partie. Ne retombez pas là-dedans. »

Le précédent Roberto De Zerbi dans les esprits

Le parallèle avec Roberto De Zerbi est assumé. Selon Gautreau, l’intensité émotionnelle permanente aurait fragilisé l’ancien entraîneur dans la durée. Un constat qui alimente le débat autour de la stabilité du projet sportif de l’Olympique de Marseille en Ligue 1.

Dans un contexte où chaque résultat pèse lourd au classement, la gestion du mental et de l’environnement médiatique reste un enjeu central pour l’OM. Les prochaines semaines permettront d’évaluer si Habib Beye parvient à installer son empreinte tout en évitant l’écueil pointé par Gautreau : celui d’une tension permanente difficile à soutenir sur la longueur d’une saison.