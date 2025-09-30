OM : Ce journaliste sur RMC balance, “De Zerbi, pour l’instant, je ne vois que de l’esbrouffe”

Dans le Super Moscato Show sur RMC, le journaliste Pierre Dorian doute du réel impact de Roberto De Zerbi et salue le rôle de Mehdi Benatia à l’OM.

Arrivé il y a plus d’un an avec une forte réputation, le technicien italien peine, selon lui, à convaincre. “Ça fait presque 15 mois qu’il est là et dans le jeu on n’a toujours rien vu”, déplore le journaliste Pierre Dorian sur RMC lors du Super Moscato Show. Pour lui, le style annoncé n’est pas au rendez-vous, et l’impression dominante est celle d’un discours bien rodé, mais sans traduction concrète sur le terrain.

La rupture s’est produite, affirme-t-il, lors de la fameuse “affaire Rabiot“, où De Zerbi aurait tenu des propos contradictoires en moins de 24 heures. “Depuis ce moment-là, je ne le crois plus”, confie Dorian, qui remet en question la sincérité et l’efficacité de la communication du coach marseillais. Il reconnaît que l’heure n’est pas encore au bilan définitif, mais estime que la fameuse “patte De Zerbi” reste à ses yeux invisibles.

Benatia, le vrai homme fort

Contrairement à De Zerbi, Mehdi Benatia tire les éloges du journaliste. Le directeur sportif marseillais est selon Pierre Dorian, la vraie réussite de ce début de saison olympien. “Peut-être le meilleur recrutement de l’OM sur les dix dernières années”, avance-t-il, saluant son efficacité et sa gestion du mercato.

🗣️ @PierreDorian : “Ça fait 15 mois que De Zerbi est arrivé, et dans le jeu, on n’a toujours rien vu. Pour l’instant, l’image que j’ai de lui n’est que de l’esbroufe : je ne le crois plus depuis l’affaire Rabiot. Celui qui est en train de gagner son pari à l’OM, c’est Benatia.” pic.twitter.com/jHatTmVqwZ — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 29, 2025



Une comparaison autour de la table vient même conclure son analyse : “Il n’est pas meilleur que Luis Campos, Benatia ?” Une manière de dire que, pour le moment, le vrai renouveau marseillais se construit dans les bureaux, et non sur le banc. Pour Pierre Dorian, si l’OM montre des signes positifs, ce n’est pas grâce à De Zerbi, mais à Benatia. Et c’est sur le terrain que le coach devra répondre aux attentes.

