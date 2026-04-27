OM : “Ce n’est pas bien ce qu’on fait…” lâche Højbjerg !

Accroché par Nice en toute fin de match, l’Olympique de Marseille laisse filer deux points précieux dans la course en Ligue 1. Frustré, le capitaine Pierre-Emile Højbjerg a livré une analyse lucide et sévère après la rencontre.

Un nul frustrant pour l’OM face à Nice

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L’Olympique de Marseille a concédé un match nul (1-1) face à l’OGC Nice, ce dimanche, en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Longtemps devant au score, les Marseillais ont été rejoints dans les toutes dernières minutes, encaissant une égalisation tardive signée Elye Wahi à la 88e minute.

Ce scénario confirme une tendance inquiétante pour l’OM, qui peine à sécuriser ses résultats dans les moments clés. Malgré une prestation globalement maîtrisée, les Olympiens n’ont pas su tuer le match, laissant filer une victoire qui semblait acquise. Ce nouveau nul s’inscrit dans une dynamique décevante, alors que chaque point compte dans le sprint final du championnat.

Højbjerg appelle à une remise en question

Au coup de sifflet final, Pierre-Emile Højbjerg, capitaine de l’OM, n’a pas caché sa frustration au micro de Ligue 1+. Le milieu danois a d’abord tenu à souligner le soutien du public marseillais : « Je ne m’attendais pas à ce que les supporters viennent comme ça aujourd’hui, ils nous ont apporté tellement de soutien, ils étaient tous là. Ne pas gagner, pour moi… On doit gagner ce match ».

Lucide sur la situation, Højbjerg a ensuite pointé les lacunes de son équipe, notamment dans l’attitude et l’efficacité : « On doit arrêter de parler la semaine, de parler maintenant. Je dois faire attention à ce que je dis. Ce n’est pas bien ce qu’on fait ».

Des propos forts qui traduisent un malaise au sein du vestiaire de l’Olympique de Marseille, confronté à une incapacité récurrente à gérer ses fins de match. Dans une période charnière de la saison de Ligue 1, l’OM va devoir rapidement réagir pour éviter de compromettre ses objectifs sportifs.