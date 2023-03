OM : Ce n’est pas totalement mort pour Jonathan Clauss?

Non sélectionné par Didier Deschamps, Jonathan Clauss n’a pas totalement disparu des listes des Bleus d’après le journal L’Equipe. Il lui reste une chance d’être appelé pour les prochains rassemblement.

Malgré un bon début de saison avec l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss n’a pas été appelé pour participer à la Coupe du Monde au Qatar en décembre dernier. Didier Deschamps a livré sa liste il y a quelques jours pour les deux rencontres face au Pays-Bas (victoire 4-0) et le contre l’Irlande qui aura lieu ce lundi soir.

Clauss n’a pas totalement disparu des radars des Bleus

Cette fois encore, le Marseillais n’a pas été appelé par le sélectionneur. De quoi se poser des questions pour l’avenir du piston droit en Equipe de France? Le journal L’Equipe a consacré un article sur le poste de latéral et n’exclut pas un retour de l’ancien joueur du RC Lens en Bleu.

« Jonathan Clauss traverse une période quelconque à l’OM mais n’a pas disparu des radars des Bleus pour autant », affirme le quotidien sportif dans son édition du jour. Pour rappel, l’Equipe de France joue ses qualifications pour l’Euro qui aura lieu en 2024 en Allemagne.

Jonathan Clauss envoie un message clair à Didier Deschamps

« La Coupe du Monde au Qatar, ça a été une phase difficile mais je ne suis pas quelqu’un qui s’attriste sur son sort et qui attend que l’on vienne pleurer pour moi en me disant : c’est vrai tu aurais dû y aller. Je n’y suis pas mais c’est à moi de montrer que j’aurais pu y être. En revenant à Marseille sur le terrain c’était aussi pour montrer que je n’étais pas faible au niveau de mon caractère et que je suis capable de rebondir. Jouer latéral droit? Oui je pense que j’en suis capable, le football a évolué. Même les latéraux sont offensifs, pas seulement les pistons. Moi aujourd’hui dans une défense à 4 je me sens à l’aise. En vieillissant je vois que ce poste peut m’aller et pourra m’aller dans les années à venir. » Jonathan Clauss – Source : Téléfoot (12/03/23)