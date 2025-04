OM : “Ce n’est que le début !”, l’annonce de ce jeune crack !

L’Olympique de Marseille a officialisé la prolongation de contrat de l’attaquant Robinio Vaz jusqu’en 2028. Le jeune attaquant s’est exprimé après sa signature.

Auprès de l’OM, le jeune Robinio Vaz s’est exprimé sa prolongation. L’attaquant semble très motivé à l’idée de jouer pour ces couleurs.

Je vais tout donner pour porter ce maillot le plus longtemps possible et rendre fier le peuple marseillais.

“Quand j’ai joué au Vélodrome pour la première fois, j’ai eu beaucoup de frissons. C’était incroyable. Ça me donne envie de tout donner à l’entraînement pour le revivre de nombreuses fois. Le coach fait jouer les jeunes et nous donne sa confiance. À nous de lui redonner la confiance qu’il nous a donnée. Rien n’est acquis, c’est que le début. Je vais tout donner pour porter ce maillot le plus longtemps possible et rendre fier le peuple marseillais. À très bientôt. Allez l’OM !”, a déclaré l’ancien sochalien.

Âgé de 19 ans, Robinio Vaz poursuit son aventure à l’OM. Le club phocéen a annoncé ce mercredi la prolongation de son contrat jusqu’en 2028, confirmant sa volonté de miser sur les jeunes talents prometteurs après les signatures de Mmadi et Abdallah plus tôt dans l’année.

Cette saison, Robinio Vaz a effectué trois apparitions avec l’équipe première. Il est entré en jeu à Strasbourg et à Nice en Ligue 1 McDonald’s, ainsi qu’en Coupe de France face à Lille. Des minutes précieuses pour un jeune joueur en phase d’apprentissage au plus haut niveau. S’il n’a pas encore marqué, son profil percutant et technique a attiré l’attention du staff marseillais, qui croit en son potentiel.Cette prolongation s’inscrit dans la stratégie du club, qui cherche à bâtir un effectif compétitif et durable, en intégrant progressivement des jeunes issus du centre de formation ou repérés en Ligue 2, comme Robinio Vaz. Avec un contrat sécurisé jusqu’en 2028, l’attaquant aura le temps de grandir dans un environnement exigeant, et peut espérer grappiller de plus en plus de temps de jeu dans les saisons à venir.

Communiqué de l’OM

Arrivé à l’Olympique de Marseille en juillet 2024 en provenance du FC Sochaux-Montbéliard, l’attaquant Robinio Vaz a prolongé son contrat avec le club jusqu’en 2028.

Cette saison, Robinio Vaz est entré en jeu à trois reprises avec l’équipe professionnelle, à Strasbourg et à Nice en Ligue 1 McDonald’s et contre Lille en Coupe de France.