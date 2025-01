OM : Ce problème à régler à Marseille pour « faire la différence en Ligue 1 »

Sur l’antenne de RMC ce dimanche après la défaite de l’OM face à l’OGC Nice, le journaliste Florent Gautreau estime que les Marseillais n’ont pas tout à perdre dans ce championnat.

Malgré la défaite de l’OM face à l’OGC Nice ce dimanche soir, le journaliste de RMC Florent Gautreau veut voir le positif. Ce dernier explique qu’il y a des problèmes à régler dans un secteur bien précis. « S’il règle ses problèmes défensifs, l’OM a les moyens de faire la différence dans ce championnat de Ligue 1. », a déclaré le journaliste dans l’After Foot.

On doit l’accepter, accepter la défaite

Après la défaite et le mauvais match de l’OM à Nice (2-0), le coach Roberto De Zerbi s’est exprimé au micro de Dazn.

Roberto De Zerbi n’a pas voulu accabler ses joueurs. Il a tenté de se projeter sur la suite avec l’objectif de garder cette deuxième place : « Qu’est ce que je peux dire ? Nice est une bonne équipe, cela peut arriver une défaite comme ça. En dessous de notre niveau ? Je ne sais pas trop, on a gardé le ballon, on a fait tourner mais pas à la bonne vitesse, pas avec la bonne mentalité pour réussi à marquer. On a concédé le premier but d’une très mauvaise manière, on a beaucoup trop souffert ! Mais j’ai une grande considération pour mes joueurs, je crois en eux. Cela peut être important d’avoir une défaite comme ça. Bien sûr qu’il y a des choses que je n’ai pas aimé, c’est une défaite ! On a perdu le match, ce n’est pas l’attitude mais plutôt ma mentalité. On aurait pu être meilleurs, plus attaquer. La Ligue 1, Lille a perdu, Paris et Lyn ont perdu deux points, c’est une compétition difficile. On est deuxième, on fait une bonne saison, pas extraordinaire, mais on doit continuer à pousser. Je suis suis positif concernant le futur. On a raté l’occasion de se rapproche du PSG et de prendre des points sur nos poursuivants, on doit l’accepter, accepter la défaite. On doit redémarrer mardi plus fort qu’aujourd’hui… »