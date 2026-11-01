Mais cette série demande désormais confirmation. Comme le souligne L’Équipe ce dimanche, les 12 points récoltés par Marseille depuis le début de saison l’ont été contre quatre des cinq derniers du classement. Et le calendrier va sérieusement se compliquer.

En l’espace de trois semaines, l’OM est passé d’une situation particulièrement inquiétante à une position bien plus encourageante en championnat. Les victoires contre Troyes (2-0), Angers (5-2) et Le Havre (4-3) ont permis aux hommes de Bruno Genesio de remonter au classement et de retrouver de la confiance.

Voir sur YouTube

Toulouse, Leverkusen, Lens : le véritable test commence !

Ce dimanche soir, l’OM accueille Toulouse au Vélodrome avec la possibilité d’enchaîner une quatrième victoire consécutive en championnat, une série que le club n’a plus réalisée depuis l’automne 2025.

Mais le plus difficile pourrait arriver ensuite. Jeudi, les Olympiens se déplaceront à Leverkusen en Ligue Europa, avant de retrouver Lens à Bollaert dimanche prochain. Trois rencontres en huit jours qui donneront des indications sur le véritable potentiel de cette équipe.

« On va aborder des matches contre des catégories d’équipes qui sont un peu plus costaudes, donc on va s’étalonner. Mais des tests à l’OM, on en passe tous les jours », a reconnu Bruno Genesio, cité par L’Équipe.

L’entraîneur marseillais insiste surtout sur la nécessité de prolonger cette dynamique positive. Car si les résultats sont revenus en Ligue 1, l’OM reste en difficulté sur la scène européenne, avec notamment des défaites contre l’Olympiakos et Sturm Graz.

Comme nous l’évoquions dans notre analyse du calendrier chargé qui attend Marseille avant la trêve↗, cet enchaînement pourrait peser lourd dans la suite de la saison.

Genesio n’a pas changé de méthode malgré la crise

L’autre enseignement de l’analyse de L’Équipe concerne la méthode du technicien marseillais. Malgré les cinq défaites consécutives subies en début de saison, Genesio n’a jamais renoncé à ses principes.

Un choix salué par Emerson, qui met en avant la stabilité de son entraîneur.

« Genesio, c’est un entraîneur plus calme, plus tranquille, et c’est la chose la plus importante de maintenir cet équilibre. Même au début de la saison, quand on a perdu cinq matches d’affilée, il n’a jamais changé sa manière de faire », explique le défenseur italien.

Cette continuité commence à porter ses fruits. Une équipe se dessine progressivement, avec de nouveaux repères collectifs. Mais Genesio refuse de figer définitivement son onze, comme il l’a rappelé avant la réception du TFC.

Le coach reste également ferme concernant la gestion des jeunes. La rétrogradation de Keyliane Abdallah en réserve illustre sa volonté d’imposer ses exigences, sans céder à la pression extérieure. Une décision confirmée dans le groupe de 21 joueurs retenu pour affronter Toulouse↗.

La question dépasse désormais la simple série de victoires. Face à des adversaires plus exigeants, l’OM devra montrer qu’il a réellement progressé dans le jeu, notamment dans sa solidité défensive et sa capacité à maîtriser les rencontres. La réception de Toulouse, ce dimanche à 20h45, constitue la première étape de cette semaine révélatrice.