OM : Ce que Daniel Riolo a lu entre les lignes des déclarations de McCourt !

Daniel Riolo, chroniqueur emblématique de RMC, a livré une analyse à la fois surprenante et mesurée après la rare prise de parole de Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille. Dans une interview donnée au JDD, l’homme d’affaires américain est sorti du silence pour évoquer l’avenir du club phocéen, suscitant l’intérêt de nombreux observateurs.

Dans un contexte marqué par une crise économique persistante dans le football français, Daniel Riolo reconnaît les apports indéniables de McCourt.

« Avoir un patron clairement identifiable et fiable est une bénédiction. À chaque crise financière, il a su intervenir, signer les chèques et laisser les équipes travailler », souligne-t-il, saluant les 750 millions de dollars investis depuis 2016 .

Mais cette stabilité financière ne suffit plus. Riolo émet des réserves sur le manque de lisibilité du projet :

« On pourrait souhaiter qu’il soit plus présent et qu’il définisse ses ambitions. Quelle place veut-il donner à l’OM dans le football français ? Quel budget et quelle ambition cela implique-t-il ? »