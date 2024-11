OM : ce que doit améliorer Rabiot selon Dugarry !

Adrien Rabiot, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, s’est offert un doublé avec l’équipe de France face à l’Italie dimanche. Cependant, pour Christophe Dugarry, consultant sur RMC et champion du monde 1998, le joueur n’a pas encore montré qu’il pouvait atteindre le niveau qui lui est demandé, notamment en termes de régularité et de physique.

Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec Adrien Rabiot concernant ses performances récentes. Bien que le joueur soit techniquement « propre », Dugarry estime qu’il manque encore de cette dimension supplémentaire pour devenir un leader en équipe de France ou à l’OM. « Ce n’est pas un joueur qui crée des décalages, qui est incroyable », a-t-il confié, précisant que Rabiot ne possède pas le style de jeu capable de dynamiser l’équipe sur de longues périodes.

Rabiot : un potentiel technique, mais un physique à travailler

L’ex-champion du monde a évoqué l’exemple de Blaise Matuidi pour illustrer ce que Rabiot pourrait devenir. Selon Dugarry, c’est en travaillant son volume de jeu et en étant « au top physiquement », comme l’ex-Parisien, que Rabiot pourrait vraiment s’imposer. « Il faut qu’il s’inspire de Matuidi, avec son gros volume de jeu, ses allers-retours constants et son intensité », a-t-il souligné. Cela reste selon lui la clé pour que Rabiot puisse devenir un joueur capable de faire la différence sur la durée.

🔵⚪️ Duga: « S’il marque deux buts par match évidemment mais, à mon avis, ce ne sera pas le cas. Quel est son véritable niveau ? Aujourd’hui, c’est difficile de le dire. Hier je ne l’ai pas trouvé étincelant, n’exagérons pas » Ce Rabiot peut-il tout changer à la saison de l’OM ? pic.twitter.com/jKxYvWUH5e — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) November 18, 2024

Rabiot à l’OM : des attentes élevées, mais une prestation mitigée

Après son arrivée à l’OM, les attentes autour de Rabiot sont grandes. Cependant, pour Dugarry, la dernière prestation du milieu de terrain n’a pas été à la hauteur des espérances. « Je ne l’ai pas trouvé étincelant », a-t-il déclaré après le dernier match, ajoutant qu’il n’avait pas vu de réelles étincelles dans son jeu. Selon lui, Rabiot ne doit pas se reposer uniquement sur ses qualités techniques, mais se forger un véritable impact physique sur le terrain. « S’il met deux buts par match, ça changera la donne, mais ce n’est pas ce qu’on a vu jusqu’ici », a-t-il conclu.

Rabiot, un potentiel encore à exploiter

Alors que l’OM et l’équipe de France comptent sur lui pour apporter plus d’impact, Rabiot a encore des progrès à faire, surtout au niveau physique et dans la régularité de ses performances. Si son potentiel est évident, il lui reste à franchir un cap pour devenir le joueur de référence que tout le monde attend.