Ligue des Champions : Ce que l’élimination va coûter à l’OM !

Nouvelle déception pour les supporters marseillais, l’OM ne jouera pas la Ligue des Champions cette saison. Si les marseillais vont se retrouver en Europa League, au delà du prestige, le manque à gagner est important.

Même s’il restait encore un tour de barrage pour accéder à la phase de poule de C1, la désillusion est forte pour l’OM. En effet, RMC estime qu’en gros « le manquera à gagner s’élève entre 17 et 19 millions d’euros. » en comptant ce que va récupérer le club en Europa League. L’UEFA verse un chèque de 15,4 M€ à chaque participant à la phase de poule de la C1. Il faut aussi ajouter des montants liés au coefficient des clubs ce qui aurait pu rajouter entre 8 et 10M€ pour l’OM. Il y a aussi le pourcentage sur la diffusion…

Presque 20M€ de manque à gagner (sur les bases fixes) entre la C1 et la C3 ?

Pour tenter de rattraper cette perte, les olympiens vont devoir réaliser un beau parcours en Europa League. La participation à la phase de poule rapporte 5 fois moins en part fixe (3,63 millions d’euros de rétribution). Il faudra aller plus loin pour récupérer les dotations de 500.000€ pour les barrages, 1,2 M€ en 8es, 1,8M€ en quarts, 2,8M€ en demies, 4,6M€ en finale et 4M€ pour un titre…

Il y a la différence économique, et il y a aussi la différence de prestige entre les deux compétitions

En zone mixte après le match d’hier soir, Pablo Longoria a fait le point sur les conséquences de cette élimnation.

« On est toujours ancrés sur un projet. Ça ne change rien au projet. Mais c’est une grande déception. Je partage la frustration de tous les Marseillais ce soir. C’est un moment compliqué. (…) La différence (entre Ligue des champions et Ligue Europa) n’est pas aussi grande (que 16 millions d’euros), non. On avait projeté une saison dans tous les différents scénarios, précise le président olympien. Mais il y a la différence économique, et il y a aussi la différence de prestige entre les deux compétitions. Pour nous, pour nos supporters, pour nos sponsors… Ça change un peu la saison mais le projet reste le même. On avait anticipé ce scénario avec les responsabilités qu’on doit avoir. »