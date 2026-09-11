OM : Ce que peut réellement rapporter la Ligue Europa…

La Ligue Europa reste nettement moins rémunératrice que la Ligue des champions. Mais entre les primes de l’UEFA, les droits audiovisuels, le coefficient européen et les recettes générées au Vélodrome, une campagne européenne pourrait tout de même rapporter plusieurs dizaines de millions d’euros à l’OM.

La Ligue Europa ne possède évidemment pas la puissance financière de la Ligue des champions. Pour un club comme l’Olympique de Marseille, elle représente néanmoins une source de revenus considérable. L’UEFA distribuera environ 565 millions d’euros aux 36 participants de l’édition 2026-2027.

À cette enveloppe européenne viennent s’ajouter les recettes de billetterie. Avec quatre rencontres assurées à domicile pendant la phase de ligue, l’OM pourrait rapidement dépasser les 15 millions d’euros de revenus, même sans atteindre les tours à élimination directe.

Une prime garantie de 4,31 millions d’euros

La qualification pour la phase de ligue assure tout d’abord à chaque club une prime de participation de 4,31 millions d’euros.

Les résultats obtenus pendant les huit premières journées permettent ensuite d’augmenter progressivement cette somme :

450 000 euros par victoire ;

; 150 000 euros par match nul ;

; aucune prime de résultat en cas de défaite.

Un parcours composé de quatre victoires et deux matchs nuls rapporterait ainsi 2,1 millions d’euros supplémentaires, avant même de prendre en compte le classement final.

L’UEFA attribue également une prime liée à la position de chaque équipe au terme de la phase de ligue. Le dernier reçoit environ 75 000 euros, tandis que le premier peut atteindre 2,7 millions d’euros.

Les huit premiers bénéficient par ailleurs d’un bonus de 600 000 euros. Les clubs classés entre la neuvième et la seizième place reçoivent un bonus de 300 000 euros.

Combien rapporte une qualification ?

À partir de la phase à élimination directe, chaque qualification augmente sensiblement les gains :

Parcours atteint Prime UEFA Qualification en barrages 300 000 € Huitième de finale 1,75 M€ Quart de finale 2,5 M€ Demi-finale 4,2 M€ Finale 7 M€ Victoire en finale 6 M€ supplémentaires

Un vainqueur ne reçoit donc pas uniquement les six millions correspondant au trophée. Il cumule la participation, les résultats de la phase de ligue, la prime de classement et l’ensemble des bonus obtenus pendant son parcours.

Droits TV : attention à ne pas compter deux fois les mêmes revenus

Les revenus distribués par l’UEFA reposent sur trois piliers :

27,5 % pour la participation ;

; 37,5 % pour les performances sportives ;

; 35 % pour le pilier de valeur.

Ce dernier représente une enveloppe globale d’environ 198 millions d’euros. Il intègre notamment la valeur des marchés audiovisuels, les performances des diffuseurs et les coefficients européens des clubs.

Autrement dit, les fameux « droits TV européens » ne doivent pas systématiquement être ajoutés une seconde fois aux versements de l’UEFA. Ils sont largement intégrés dans ce pilier de valeur.

Pour l’OM, il est encore impossible de déterminer précisément le montant avant de connaître l’ensemble des participants et les paramètres de répartition. Compte tenu du poids du marché français, de l’accord signé par Canal+ et de l’historique européen du club, une estimation située autour de 6 à 8 millions d’euros paraît néanmoins cohérente.

Cette somme constitue probablement la principale inconnue du calcul.

La Ligue Europa ne rapporte pas uniquement grâce aux résultats. L’audience, les droits audiovisuels et le coefficient européen peuvent représenter plusieurs millions d’euros supplémentaires.

Quatre matchs au Vélodrome : environ 6,5 millions d’euros ?

La phase de ligue garantit désormais quatre rencontres à domicile. Pour l’OM, cette nouvelle formule représente une opportunité importante en matière de billetterie et d’hospitalités.

Selon les chiffres issus des comptes transmis à la DNCG et relayés par Sportune, les recettes de matchs de l’OM avaient atteint 39,142 millions d’euros en 2022-2023, saison pendant laquelle Marseille avait disputé 24 rencontres au Vélodrome.

Cela correspond à une moyenne d’environ 1,63 million d’euros de chiffre d’affaires par rencontre.

En appliquant cette moyenne aux quatre matchs européens garantis, l’OM pourrait générer approximativement :

1,63 M€ × 4 matchs = 6,52 M€

Il s’agit toutefois d’une estimation de recettes brutes et non d’un bénéfice net. Les coûts d’organisation, de sécurité et d’exploitation doivent ensuite être déduits.

Le montant réel dépendra également des adversaires, des tarifs, du remplissage du stade, des offres d’hospitalité et de la commercialisation éventuelle de packs européens. Une affiche prestigieuse pourrait rapporter davantage qu’un match de championnat classique.

Une fourchette comprise entre 5 et 8 millions d’euros pour les quatre premières rencontres paraît donc raisonnable.

Lyon et Nice illustrent l’importance du parcours sportif

Les chiffres officiellement versés par l’UEFA lors de la saison 2024-2025 permettent de mesurer les écarts entre les différents parcours.

Selon les données consultées et publiées par Sportune :

Club Parcours en 2024-2025 Versement UEFA Tottenham Vainqueur 41,357 M€ Olympique Lyonnais Quart de finale 22,528 M€ OGC Nice 35e de la phase de ligue 8,712 M€

Ces montants concernent les distributions centralisées de l’UEFA et ne comprennent pas directement toutes les recettes de billetterie générées par les clubs.

L’exemple de Nice montre qu’une campagne sportive très difficile peut malgré tout rapporter près de 9 millions d’euros grâce à la prime de participation et au pilier de valeur. À l’inverse, le parcours de Lyon jusqu’en quart de finale lui a permis de dépasser les 22,5 millions d’euros, hors recettes de matchs.

Les comptes semestriels publiés par OL Groupe apportent un autre éclairage. Au 31 décembre 2025, Lyon affichait 16,4 millions d’euros de droits TV UEFA et 2 millions d’euros de billetterie européenne.

Ces chiffres ne correspondent toutefois qu’aux six premiers mois de l’exercice. Surtout, la ligne comptable « droits TV UEFA » recouvre les versements centralisés de l’organisateur. Elle ne doit donc pas être automatiquement additionnée à toutes les primes annoncées dans la presse, sous peine de compter deux fois une partie des mêmes revenus.

Combien la Ligue Europa pourrait-elle rapporter à l’OM ?

En cumulant la participation, les performances, la prime de classement, le pilier de valeur et la billetterie, plusieurs scénarios peuvent être envisagés :

Parcours de l’OM Revenus globaux estimés Élimination après la phase de ligue 16 à 22 M€ Élimination en barrages 20 à 26 M€ Élimination en huitième 23 à 31 M€ Élimination en quart 28 à 36 M€ Élimination en demi-finale 34 à 42 M€ Finaliste 41 à 49 M€ Vainqueur 47 à 55 M€

Ces projections correspondent à des revenus et non à un bénéfice net. Elles reposent également sur une estimation du pilier de valeur et des recettes du Vélodrome.

Un parcours jusqu’en huitième ou en quart de finale pourrait donc apporter entre 23 et 36 millions d’euros à Marseille. Atteindre la finale ferait potentiellement basculer les revenus au-delà des 40 millions.

Un écart immense avec la Ligue des champions

Si la Ligue Europa peut représenter une manne importante, la comparaison avec la Ligue des champions reste cruelle.

La simple participation à la phase de ligue de la C1 rapporte 18,62 millions d’euros, contre seulement 4,31 millions en Ligue Europa.

Prime Ligue Europa Ligue des champions Participation 4,31 M€ 18,62 M€ Victoire en phase de ligue 450 000 € 2,1 M€ Match nul 150 000 € 700 000 € Huitième de finale 1,75 M€ 11 M€ Quart de finale 2,5 M€ 12,5 M€ Demi-finale 4,2 M€ 15 M€ Finale 7 M€ 18,5 M€

Une seule victoire en Ligue des champions rapporte ainsi presque autant que cinq succès en Ligue Europa. Une qualification en huitième de finale de C1 vaut par ailleurs 11 millions d’euros, contre 1,75 million en C3.

Les exemples français sont particulièrement parlants. Lors de la saison 2024-2025, Lille aurait perçu 78,7 millions d’euros de l’UEFA, tandis que Brest aurait atteint 51 millions, malgré une élimination en barrages. Des revenus sans commune mesure avec ceux disponibles en Ligue Europa.

Une ressource devenue vitale pour les clubs français

Dans un contexte marqué par la chute des droits TV de la Ligue 1, les revenus européens prennent une place toujours plus importante.

D’après les données de la DNCG relayées par RMC Sport, les droits audiovisuels liés aux compétitions UEFA représentaient 52 % des revenus télévisés des clubs de Ligue 1 en 2024-2025, contre 32 % une saison auparavant.

Pour les clubs français engagés en Coupe d’Europe, cette proportion aurait même atteint 66 %.

La qualification européenne n’est donc plus simplement un objectif sportif. Elle devient une nécessité économique, notamment pour des clubs disposant d’une masse salariale et d’ambitions élevées.

Pour l’OM, une campagne correcte en Ligue Europa pourrait sécuriser plusieurs dizaines de millions d’euros. Mais l’écart avec la Ligue des champions rappelle aussi une réalité : pour changer véritablement de dimension financière, Marseille doit retrouver régulièrement la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Source principale : circulaire officielle de l’UEFA sur la distribution financière 2026-2027. Données complémentaires : publications financières d’OL Groupe, DNCG, L’Équipe, RMC Sport et Sportune.