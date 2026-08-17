OM : ce que retient Michaël Cuisance de son passage compliqué à Marseille !

De retour en Ligue 1 avec le RC Lens, Michaël Cuisance s’est confié dans L’Équipe sur les différentes étapes de sa carrière. L’ancien milieu de l’OM reconnaît que son passage à Marseille a été difficile, mais estime aujourd’hui en avoir tiré des enseignements importants.

« Marseille, c’était une étape compliquée »

Passé par l’OM lors de la saison 2020-2021, Michaël Cuisance retrouve aujourd’hui la Ligue 1 sous le maillot du RC Lens.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le milieu de 27 ans revient sans détour sur les périodes plus délicates traversées depuis son passage à Marseille.

« J’ai passé des moments un peu plus bas depuis Marseille mais j’ai su rebondir. »

Son expérience olympienne reste une étape marquante de son parcours.

« Marseille, c’était une étape compliquée, mais j’ai beaucoup appris sur moi, sur les gens. »

Avec le recul, Cuisance estime également avoir évolué sur le plan humain.

« Je suis devenu quelqu’un de plus ouvert et de plus à l’écoute. »

« Je suis content de cette opportunité de montrer une autre image »



Depuis son passage à l’Olympique de Marseille, le milieu français a connu plusieurs expériences à l’étranger, notamment à Venise, Osnabrück et au Hertha Berlin.

Il assume aujourd’hui pleinement ce parcours atypique.

« Avec le recul, mon parcours est atypique mais je l’aime comme ça. »

Son retour en Ligue 1 avec Lens doit désormais lui permettre d’ouvrir un nouveau chapitre.

« Un retour en France n’était pas une volonté absolue dans mon esprit, mais je suis content de cette opportunité de montrer une autre image. »

Cuisance refuse néanmoins de présenter ce retour comme une revanche.

« Même si maintenant je ne veux plus rien prouver à personne. Je ne suis pas revanchard, je viens avec plein de bonne intention. »

L’ancien joueur de l’OM assure désormais avoir pris davantage de recul par rapport au regard extérieur.

« Je suis arrivé à un stade où je m’en fiche de ce qu’on pense de moi. L’essentiel, c’est que je sais qui je suis et où je vais. »

Recruté par Lens en provenance du Hertha Berlin, Michaël Cuisance retrouve ainsi le championnat de France avec l’objectif de donner une nouvelle impulsion à sa carrière, sans renier les difficultés rencontrées lors de son passage à Marseille.