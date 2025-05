OM : Ce que Riolo attend de Greenwood la saison prochaine !

Le journaliste de RMC, Daniel Riolo, a récemment pris position sur l’avenir de Mason Greenwood à l’OM. Alors que le joueur divise les supporters marseillais, le chroniqueur estime que l’ailier anglais mérite une seconde chance malgré son irrégularité cette saison.

Avec 19 buts et 4 passes décisives, Mason Greenwood affiche des statistiques impressionnantes, mais insuffisantes pour convaincre l’ensemble des observateurs. Pour Daniel Riolo, l’OM devrait tout de même le conserver pour une nouvelle saison : « Pour l’instant, sa saison complète à l’OM ne marque pas un véritable début de carrière. S’il entamait une seconde saison, je le garderais pour observer une progression, surtout si le club n’a pas les moyens de recruter un joueur de meilleur calibre. »

🎙 Pour @DanielRiolo, une deuxième saison de Mason Greenwood à l’OM serait pertinente à condition que l’attaquant anglais s’inscrive dans le collectif et continue sa progression. pic.twitter.com/GdlwTh18oS — After Foot RMC (@AfterRMC) May 14, 2025

La régularité, un enjeu crucial

Malgré ses performances statistiques, Greenwood reste critiqué pour son manque de régularité. Daniel Riolo insiste sur ce point : « Il faut une plus grande régularité, une meilleure implication et des efforts accrus, surtout avec un calendrier chargé de deux matchs par semaine. Greenwood doit opérer une révolution physique et mentale pour atteindre le niveau qu’on lui prédisait à ses débuts. »

Pour le journaliste, l’ailier anglais joue gros la saison prochaine. Après une carrière marquée par les tumultes, Greenwood n’a jamais réussi à enchaîner deux saisons complètes dans un club exigeant. « On parlait de lui comme d’une future star, mais il n’a jamais enchaîné deux saisons consécutives dans un club exigeant. Sa carrière, marquée par des tumultes, l’a pour l’instant laissé sur la touche. » conclut Daniel Riolo.

L’OM, qui a décroché une qualification pour la Ligue des champions, pourrait donc se retrouver face à un dilemme : miser à nouveau sur Greenwood en espérant qu’il confirme enfin son potentiel ou se tourner vers un autre profil plus régulier.