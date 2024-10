OM : Ce que risque Mehdi Benatia après son coup de gueule à Lyon !

Mehdi Benatia a pesté contre l’arbitrage lors de la rencontre face à Lyon pour la 5e journée de Ligue 1. Son coup de gueule pourrait lui valoir une sanction !

La 5e journée de Ligue 1 a été teintée par le coup de gueule poussé par Mehdi Benatia. Le dirigeant marseillais n’a pas apprécié l’arbitrage subi par l’Olympique de Marseille face à Lyon et l’a bien fait savoir à la mi-temps auprès de Benoit Bastien ainsi qu’à la fin de la rencontre au micro de DAZN. Pour ses propos, Mehdi Benatia risquerait jusqu’à 5 matchs de suspension d’après le journal L’Equipe.

Une nouvelle fois dans un gros choc du championnat français, l’OM a subi un arbitrage plus que défavorable. Pour le supporter de l’OM et interveant régulier de notre émission Débat Foot Marseille, Massimo Stern, Benoît Bastien était en mission contre l’OM. « Benoit Bastien était en mission commando, le premier tacle que subit Tolisso je veux bien que ce soit carton orangé. Tu sors de suite le carton l’autre on dirait tu lui as cassé la jambe ça dure 4-5 minutes. Tu sens que sur ce match il voulait nous avoir, il voulait casser notre dynamique parce qu’on fait peur en ce moment. Au-delà des ressources mentales, on fait très peur, on joue au ballon. Des fois on ne nous remontre pas certains ralentis, ou révélateurs, alors que sur les autres matchs on leur montre, mais comme l’OM n’avait pas de représentant comme Benatia pour monter au front, on subissait, » a ainsi confié le supporters marseillais.