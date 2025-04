OM : Ce que va faire De Zerbi !

L’ Olympique de Marseille traverse une période difficile. Battu quatre fois en cinq journées, le club phocéen s’est incliné (1-3) à Reims, samedi, compromettant sérieusement ses espoirs de qualification pour la Ligue des champions. De Zerbi va durcir son management !

Cette contre-performance a eu des conséquences immédiates sur le programme de l’effectif. Les joueurs ont passé la nuit à la Commanderie et ont vu leurs jours de repos du dimanche et du lundi supprimés. Certains, qui avaient prévu des escapades, ont dû annuler leurs plans à la dernière minute. Ce rythme intensifié, perçu comme une sanction, est pourtant assumé par la direction marseillaise.

Roberto De Zerbi, soutenu par ses dirigeants, a durci son discours et imposé une discipline stricte comme l’explique l’Equipe. « Moi, je ne vois jamais ma famille. Donc vous n’allez pas voir les vôtres non plus », a-t-il lancé à ses joueurs lundi. L’objectif est clair : mettre le groupe face à ses responsabilités et exiger un engagement total.

Les jours à venir s’annoncent intensifs pour les Marseillais. En plus des longues sessions d’entraînement, le staff n’exclut pas une mise au vert prolongée, comme en novembre à Mallemort, où le stage avait été suivi d’une victoire contre Monaco (2-1). Les performances de Mason Greenwood (16 buts) et Luis Henrique (9 buts) sont particulièrement scrutées. Les deux joueurs, pointés du doigt après leur prestation décevante à Reims, sont loin d’être les seuls responsables du naufrage collectif. Dimanche, Pablo Longoria a pris la parole devant l’effectif, suivi lundi par Mehdi Benatia, qui a rappelé le manque d’engagement affiché.

Dans les bureaux de la Commanderie, l’inquiétude grandit. « Réveiller les morts est devenu une spécialité. Ce manque d’envie est un scandale. À eux de se bouger pour ne pas tout gâcher », résume une source interne. Sans une réaction immédiate, l’OM pourrait voir ses ambitions s’éloigner définitivement.