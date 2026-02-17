OM : Ce qui bloque, durée du contrat… les dernières infos du dossier Habib Beye !

L’Olympique de Marseille se rapproche d’un changement majeur sur son banc. Selon RMC Sport, l’arrivée de Habib Beye serait imminente, sous réserve de validation réglementaire. L’ancien défenseur marseillais s’apprête à relever un défi à fort enjeu en Ligue 1.

Habib Beye, attente de la commission juridique de la LFP

D’après les informations de RMC Sport, Frank McCourt, en présence de Medhi Benatia, a confirmé que la venue de Habib Beye était sur le point d’être actée. Cette nomination reste toutefois conditionnée à un passage devant la commission juridique de la LFP. Cette étape vise à garantir que le technicien soit pleinement libéré de son contrat avec le Stade Rennais.

🚨 Frank McCourt a annoncé aux supporters que 𝗟’𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗘́𝗘 𝗗’𝗛𝗔𝗕𝗜𝗕 𝗕𝗘𝗬𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗢𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝗜𝗠𝗠𝗜𝗡𝗘𝗡𝗧𝗘 ! ⏳💙🤍 Elle est néanmoins conditionnée à son passage devant la commission juridique de la LFP. 🗞️ @FabriceHawkins pic.twitter.com/kWRmms5Rup — Actu Foot (@ActuFoot_) February 17, 2026



Toujours selon RMC Sport, les discussions entre les différentes parties se sont déroulées sans blocage majeur. Habib Beye, ancien joueur emblématique de l’OM, n’aurait pas opposé de résistance particulière à l’idée d’un retour à Marseille dans un rôle d’entraîneur.

Cette perspective marque une évolution significative pour l’Olympique de Marseille, engagé dans une phase d’ajustements sur le plan sportif. Le club phocéen cherche à stabiliser son projet technique dans un environnement compétitif exigeant.

Une mission initialement courte

RMC Sport précise également que la mission proposée à Habib Beye serait, dans un premier temps, de courte durée. Ce paramètre aurait joué un rôle important dans l’avancée rapide des négociations. Dans un contexte de résultats scrutés de près en Ligue 1, cette formule offrirait à la direction marseillaise une certaine flexibilité. Elle permettrait également à Habib Beye de s’inscrire progressivement dans ses nouvelles fonctions.

L’officialisation dépend désormais des validations administratives attendues. En interne, l’OM semble avancer vers une conclusion rapide de ce dossier stratégique pour la suite de la saison.