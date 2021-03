OM : Ce qui différencie Sampaoli de Marcelo Bielsa !

Considéré le fils spirituel de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli devrait prendre les rennes de l’Olympique de Marseille dans quelques jours après une période d’isolement. German Corengia a expliqué au journal L’Equipe quelle était la différence entre les deux coachs.

L’OM entre dans un nouveau chapitre de son ère avec Pablo Longoria en tant que président et Jorge Sampaoli sur le banc. Ce dernier est très attendu par les supporters qui espèrent autant de spectacle sur le terrain qu’avec Marcelo Bielsa.

On sait beaucoup plus comment vont jouer les équipes de Bielsa — CORENGIA

German Corengia, coach argentin s’est exprimé dans les colonnes de L’Equipe au sujet de la filiation entre les deux hommes. Pour lui, Sampaoli est un peu plus flexible qu’El Loco.

« Leurs équipes ont pour point commun d’être toujours celle qui prend l’initiative. Elles ont la même volonté de ressortir le ballon de derrière. Elles veulent occuper les mêmes espaces sur le terrain, jouer dans le camp adverse, récupérer très vite le ballon quand elles le perdent, avec une intensité extrême. La flexibilité de Jorge est effectivement quelque chose qui les sépare. Jorge peut utiliser beaucoup de systèmes de jeu et n’hésite pas à changer de schéma au cours d’un même match. Sans que ce soit de l’improvisation : tout répond toujours à une ligne directrice et a été travaillé. On sait beaucoup plus comment vont jouer les équipes de Bielsa. Sampaoli a été bielsiste à ses débuts, sans aucun doute. Mais il a ensuite affirmé un style qui lui est propre. » German Corengia – Source : L’Equipe