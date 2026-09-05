OM : ce qui manque encore à Keyliane Abdallah…

Bruno Genesio compte bien s’appuyer davantage sur les jeunes cette saison. Parmi eux, Keyliane Abdallah devrait bénéficier de nouvelles opportunités avec l’équipe première. Le coach marseillais a toutefois rappelé que l’attaquant devait encore progresser dans certaines situations.

« Ils auront des opportunités »



Genesio est revenu sur une occasion manquée par Abdallah lors du dernier match.

« Il aurait pu égaliser mais il doit encore progresser. Avec l’expérience, c’est une action où il aurait été un peu plus patient face au but. »

🗣️ “Keyliane, comme d’autres jeunes, progresse, avance”#Genesio : “Keyliane, comme d’autres jeunes, progresse, avance. Il faut tout faire à l’entraînement pour être prêt en match, son travail est récompensé, le chemin est encore long, c’est encourageant pour lui, comme pour… pic.twitter.com/YG4LWJLxFY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 4, 2026

L’entraîneur de l’OM préfère cependant retenir la progression globale du jeune attaquant.

« Il avance à l’image de beaucoup d’autres jeunes. Ils auront des opportunités. »

Dans un effectif moins profond cette saison, Abdallah pourrait donc profiter d’un temps de jeu supérieur, notamment avec l’enchaînement des rencontres entre Ligue 1 et Ligue Europa.