OM : ce qui ressort de la réunion avec les supporters !

Dans un contexte sportif délicat, l’Olympique de Marseille a organisé une réunion avec les représentants de ses groupes de supporters à la Commanderie. Des échanges jugés calmes et constructifs, à la veille d’un match capital contre Rennes en Coupe de France, avec la conviction partagée que le Vélodrome soutiendra son équipe.

Une rencontre sans tension à la Commanderie

Environ cinquante supporters, issus des principales associations, ont été reçus lundi soir au Centre Robert Louis-Dreyfus. En face, presque tout l’effectif de l’OM, le staff technique et les dirigeants avaient répondu présents. Roberto De Zerbi, accompagné de son encadrement, était là, tout comme Pablo Longoria, président du club, et Mehdi Benatia, directeur du football.

Selon plusieurs participants, les échanges ont été « plutôt calmes », loin de certaines réunions plus houleuses connues par le passé. Les dirigeants ont rappelé leur confiance dans la qualité de l’effectif, tout en reconnaissant une incompréhension face à l’irrégularité affichée cette saison. Ils ont également insisté sur l’importance stratégique de se qualifier de nouveau pour la Ligue des champions, un objectif majeur pour la progression du club.

Les joueurs prennent la parole avant OM-Rennes

Côté terrain, plusieurs cadres ont souhaité s’exprimer. Léo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia et Timothy Weah ont pris la parole tour à tour, promettant de tout donner lors du choc face à Rennes. Le capitaine olympien a notamment été l’un des plus actifs dans les échanges avec les supporters.

Roberto De Zerbi s’est également adressé directement aux fans, expliquant se sentir très investi à Marseille et vivre difficilement la situation actuelle. Il a dit comprendre la colère des tribunes, sans parvenir à expliquer l’inconstance de son équipe. L’entraîneur italien a apprécié ce face-à-face, marqué par un message clair des supporters, résumé ainsi : « On va vous encourager. Il faudra tout donner. Interdiction de perdre face à Rennes. Il faudra gagner à tout prix. »

Aucune insulte, peu de tension, mais des reproches assumés sur le manque de caractère et certains choix jugés discutables. À la veille d’OM-Rennes, devant près de 60 000 spectateurs attendus au Vélodrome, cette réunion visait avant tout à apaiser le climat. Le message est passé : le soutien sera là, mais la victoire est attendue.