OM : Ce que risque Mughe s’il refuse de participer à la CAN…

L’OM va devoir faire sans 8 de ses internationaux africains lors de la CAN 2024. Sélectionné avec le Cameroun, François-Régis Mughe s’interroge sur sa participation, une décision qui peut avoir des conséquences…

Selon ActuCameroun, François-Régis Mughe pourrait renoncer à la CAN en Côte d’Ivoire et rester à Marseille. Le média affirme que « Gennaro Gattuso lui aurait promis plus de temps de jeu s’il venait à décliner sa convocation chez les Lions Indomptables. Ainsi l’entraîneur qui l’a complètement mis au placard depuis son arrivée lui aurait promis du temps de jeu s’il venait à snober son pays. Le joueur et son entourage seraient en réflexion et la fédération camerounaise de football serait déjà informée de la situation. » Une décision, si elle se confirme, qui pourrait avoir des conséquences…

Suspension tant que le Cameroun est qualifié plus 5 jours !

En effet, le média camerounais rappelle l’article 5 et 6 de l’Annexe 1 du Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA. « Un joueur convoqué dans l’une des équipes représentatives de son association (fédération, ndlr) n’a pas le droit, sauf accord contraire avec ladite association, de jouer pour le compte du club auquel il est enregistré le temps que dure ou aurait duré sa mise à disposition conformément à la présente annexe, plus cinq jours supplémentaires. Toute violation des dispositions de la présente annexe entraîne des sanctions disciplinaires qui seront imposées par la Commission de Discipline de la FIFA sur la base du Code disciplinaire de la FIFA. » Si Mughe n’a pas l’accord de sa fédération, il pourrait donc être suspendu tant que le Cameroun est qualifié pour la CAN plus 5 jours…