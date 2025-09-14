OM : Ce remplaçant lâche, “je sais quels matchs je peux être amené à jouer”

Le gardien néerlandais Jeffrey de Lange (27 ans) a connu une soirée tranquille mais mémorable vendredi soir, lors de la victoire nette de l’OM face au FC Lorient (4-0), en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Aligné d’entrée par Roberto De Zerbi, il a profité de sa première titularisation officielle au Stade Vélodrome devant un public conquis.

Face aux Merlus rapidement réduits à dix après l’expulsion d’un défenseur breton, le match s’est vite transformé en démonstration marseillaise. Si les attaquants olympiens ont assuré le spectacle avec quatre buts inscrits, Jeffrey de Lange a eu peu d’interventions à effectuer, tant la rencontre a été maîtrisée par l’Olympique de Marseille.

Une titularisation sans frayeur face à Lorient

Pour autant, cette première sortie sous les couleurs marseillaises restera comme un moment important dans la carrière de l’ancien gardien d’Heracles Almelo, recruté cet été pour apporter de la concurrence et de la profondeur dans l’effectif.

Au terme de la rencontre, Jeffrey de Lange s’est exprimé sur cette première titularisation et sur son rôle cette saison : « J’ai parlé avec l’entraîneur cette semaine, il n’avait pas encore vraiment pris sa décision. Mais il m’a dit qu’il y avait une possibilité que je joue. Au final, j’ai appris la veille du match que cela allait être le cas. Je sais ce que l’entraîneur attend. J’ai parlé avec Roberto De Zerbi avant la reprise pour lui demander comment allait se dérouler ma saison. Je sais quels matchs je peux être amené à jouer. Et je suis prêt à jouer tous les matchs. »

Jeffrey de Lange : « Je suis prêt à jouer tous les matchs »

Avec cette déclaration, le portier envoie un signal clair : il se tient prêt à répondre présent dès que son entraîneur fera appel à lui. Alors que la saison s’annonce longue et intense avec le championnat et les compétitions européennes, l’OM pourrait avoir besoin de sa fiabilité dans les cages.