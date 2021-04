OM : Certains joueurs commencent (déjà) à lâcher Sampaoli?

Selon les informations du journal L’Equipe, les méthodes d’entraînement du nouveau coach de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, ne sont pas appréciées de tous les joueurs.

Jorge Sampaoli est arrivé à l’Olympique de Marseille il y a maintenant quelques semaines. Après André Villas-Boas et l’intérim de Nasser Larguet, c’est le coach argentin qui a pris les rennes de l’effectif.

SAMPAOLI, PAS TENDRE AVEC LES JEUNES !

Ayant des méthodes bien particulière, il n’a pas hésité à mettre de côté certains joueurs comme Valère Germain qui ne joue plus ou, comme le rappelle le journal L’Equipe, Yohann Pelé qui n’est plus dans le groupe depuis plusieurs matchs.

A LIRE AUSSI : Mercato OM: « Si des joueurs ne sont pas capables de suivre Samapoli, en gros, c’est au revoir… »

Ce qui dérange en interne, ce serait les méthodes d’entraînement de Jorge Sampaoli et notamment sa façon de parler aux jeunes joueurs. L’Argentin ne serait pas tendre et hurlerait pendant les séances. L’Equipe affirme aussi que les entraînements sont « réplétifs et énergivores » selon les joueurs.