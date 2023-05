OM : Ces chiffres en défaveur de Tudor !

Suite à sa défaite face au LOSC samedi et à la victoire du RC Lens dimanche, le classement du podium semble être acté. Alors qu’il reste encore deux journées de Ligue 1, les premiers bilans sont tirés et certains chiffres font tache !

En effet, ce lundi La Provence souligne les mauvais chiffres de l’OM face aux écuries du top 5 de Ligue 1. Cette saison l’OM n’a gagné que 7 points sur 24 face à ces équipes. Un total faible que où seul Monaco fait pire ! Le management d’Igor Tudor est pointé du doigt et l’absence de Payet et Tavares, le fait de laisser Guendouzi sur le banc face au LOSC sont au coeur des polémiques…

L’OM n’a gagné que 7 points sur 24 face aux écuries du top 5 de Ligue 1

Tudor a été interrogé en conférence de presse sur les absences de de Payet et Tavares. Mais il n’a pas voulu en reparler: « J’ai répondu avant ce match. Je n’en parlerai plus. » Le coach ne veut pas encore abandonner l’idée de terminer deuxième: « Tant que mathématiquement c’est possible on croira à la seconde place… Quoi qu’il arrive, ça restera une bonne saison. On est tristes parce qu’on voulait gagner. On a eu les opportunités, ils en ont eu. Ils ont mis un but de plus. Le match était intéressant, ils ont bien préparés le match. Il nous a manqué quelque chose devant. »

Tudor : « Tant que mathématiquement c’est possible on croira à la seconde place… Quoi qu’il arrive, ça restera une bonne saison. » #LOSCOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 20, 2023

Ce pénalty… Je ne sais pas si on peut dire qu’on l’offre mais voilà

Le coach estime que cela s’est joué a pas grand chose: « C’est vrai que le match aurait pu basculer dans notre sens. Ce pénalty… Je ne sais pas si on peut dire qu’on l’offre mais voilà… Le match bascule là. »