OM : “C’est bouclé” pour Riolo !

Après le match nul de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du LOSC, Daniel Riolo a livré son analyse sur RMC. Pour le journaliste, ce résultat n’est pas une contre-performance. Au contraire, il souligne les progrès collectifs de l’équipe et se montre confiant quant à la fin de saison des Marseillais.

Face à Lille, l’OM n’a pas su faire la différence au tableau d’affichage mais a montré, selon Riolo, des signes de solidité et d’engagement. “Dès le début de la seconde période, globalement, l’OM a été supérieur, plus entreprenant, plus d’idées, plus de volonté que Lille qui recevait. Marseille, une fois qu’ils ont enclenché et mis en place leur jeu, je les ai trouvés très cohérents, très intéressants.”

Le journaliste a aussi tenu à souligner les performances individuelles de plusieurs joueurs : “Rabiot, gros match. Gouiri, gros match. Rongier quand il est entré, Ulisses Garcia à gauche, Balerdi en patron. Même Greenwood, bien plus impliqué que d’habitude. Luis Henrique aussi dans le repli. Toute l’équipe était très cohérente.”

Une place sur le podium avec une victoire et un nul pour l’OM !

🚨🚨 OFFICIEL ! LE CLASSEMENT DE LA LIGUE 1 À LA 32ÈME JOURNÉE ! 🥵🇫🇷 À quelle PLACE se situe votre club de cœur ? ♥️ pic.twitter.com/F5EF0ZW6ER — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 4, 2025

Avec ce nul, Marseille conserve la deuxième place du classement avec 59 points, devant Monaco (58 points), Nice, Lille et Strasbourg (57 points chacun). Malgré ce résultat, l’OM reste maître de son destin dans la course à la Ligue des champions.

Daniel Riolo ne doute pas que les Marseillais valideront leur billet pour l’Europe : “Avec quatre points, je pense que c’est bouclé. Avec le calendrier qu’ils ont, je ne peux pas imaginer que Marseille laisse passer ça maintenant.”

Les hommes de Roberto De Zerbi devront confirmer face au Havre lors de la prochaine journée, avant de recevoir Rennes au Vélodrome pour la 34e et dernière journée du championnat. En cas de bons résultats, une place sur le podium est à leur portée.