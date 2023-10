OM : C’est confirmé, gros coup dur pour Gattuso !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce jeudi l’Olympique de Marseille va affronter l’AEK Athènes. L’Equipe confirme que Pau Lopez ne pourra pas jouer cette rencontre !

Le match face à l’OGC Nice aura fait plus de mal qu’une simple défaite. Les Marseillais ont tremblé après la blessure de Jonathan Clauss qui l’a empêchée de jouer la seconde mi-temps. Plus tard dans le match, c’est Pau Lopez qui semblait touché et qui a demandé à être remplacé.

Ruben Blanco a terminé le match côté OM et devra jouer lors des prochaines rencontres. En effet, comme l’explique L’Equipe ce mercredi dans son édition du jour, Pau Lopez est forfait pour le match contre Athènes en Europa League qui se jouera ce jeudi. En revanche, Jonathan Clauss s’est entraîné normalement et pourrait être aligné. Plus de peur que de mal pour l’international français.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Dugarry et le gros problème de Longoria !

👉🏼 Touché à la cuisse, Pau Lopez est forfait pour la réception de l’AEK Athènes jeudi.

Jonathan Clauss s’est entraîné normalement. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/XbUmTxKr0h — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) October 24, 2023

Je veux parler de ce qui m’est arrivé dans ma tête et dans ma vie

Pau Lopez : « En août ça a été compliqué pour moi, individuellement et mentalement. J’en parlerais peut-être à la fin de la saison. J’ai parlé avec le club pour avoir un peu plus de temps pour moi. Je veux parler de ce qui m’est arrivé dans ma tête et dans ma vie. Mais… pic.twitter.com/X9oXkVRQLl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 19, 2023

Pau Lopez a confié avoir eu un moment difficile en aout dernier, il n’a pas voulu précisé pourquoi mais il a donné rendez-vous en fin de saison pour ne parler. « En août ça a été compliqué pour moi, individuellement et mentalement. J’en parlerais peut-être à la fin de la saison. J’ai parlé avec le club pour avoir un peu plus de temps pour moi. Je veux parler de ce qui m’est arrivé dans ma tête et dans ma vie. Mais j’expliquerai tout cela à la fin de la saison. »