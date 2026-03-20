OM : C’est confirmé Mmadi, Valero et Leccese !

Belle reconnaissance pour le centre de formation de Olympique de Marseille. Trois de ses jeunes talents, Tadjidine Mmadi, Antoine Valero et Milan Leccese, ont été convoqués en équipes de France jeunes à l’occasion de la prochaine trêve internationale.

Mmadi avec les U19 pour un défi européen

Déjà aperçu avec le groupe professionnel, Tadjidine Mmadi poursuit sa progression. Le jeune Olympien a été retenu en équipe de France U19, dirigée par Bernard Diomède. Il participera au tour Élite des éliminatoires de l’Championnat d’Europe U19 de l’UEFA 2026.

Les Bleuets se rendront en Croatie pour y affronter la Norvège (25 mars), la Suisse (28 mars) et le pays hôte (31 mars). Un seul objectif : terminer en tête du groupe pour décrocher une qualification pour la phase finale, prévue au pays de Galles du 28 juin au 11 juillet.

Valero et Leccese lancés avec les U18

De leur côté, Antoine Valero et Milan Leccese franchissent une étape importante en rejoignant les U18 de Jean-Luc Vannuchi. Les deux jeunes Marseillais participeront à un tournoi qualificatif en Suisse, dans le cadre de la campagne pour l’Euro U19 2027.

Au programme pour les Bleuets : le pays de Galles (25 mars), la Hongrie (28 mars), puis la Suisse (31 mars). Une première expérience internationale importante pour ces deux joueurs qui n’ont pas encore goûté à l’équipe première de l’OM.

Une formation olympienne qui porte ses fruits

Ces convocations illustrent la vitalité du centre de formation marseillais. Si Mmadi a déjà eu l’opportunité de se montrer en Ligue 1, en Coupe de France et même en Ligue des champions de l’UEFA, Valero et Leccese incarnent quant à eux la relève à suivre de près.

Pour l’OM, voir trois de ses jeunes représenter la France est un signal fort : celui d’un vivier prometteur et d’un travail de formation qui continue de porter ses fruits au plus haut niveau.