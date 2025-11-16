OM : C’est confirmé pour Aguerd !

Le défenseur de l’OM, Nayef Aguerd, va retrouver Marseille plus tôt que prévu. Touché par une pubalgie depuis plusieurs jours, l’international marocain ne disputera finalement aucune minute avec sa sélection pendant cette trêve internationale. Une situation qui préoccupe l’Olympique de Marseille, alors que Roberto De Zerbi espère récupérer rapidement un cadre de sa défense.

Préservé face au Mozambique (1-0), Aguerd ne participera pas davantage au match amical prévu mardi contre l’Ouganda. Après concertation entre le staff médical marocain et celui de l’OM, le joueur a obtenu l’autorisation de regagner la cité phocéenne ce week-end afin d’y poursuivre ses soins. Une décision logique tant les douleurs liées à une pubalgie nécessitent un suivi précis et une prise en charge adaptée pour éviter que la gêne ne s’installe durablement.

Durant cette semaine internationale, le joueur est resté entre le complexe Mohammed VI, situé au nord de Rabat, et le camp de base de la sélection à Tanger. Malgré les soins reçus sur place, l’évolution n’a pas été suffisante pour envisager un retour sur le terrain, même partiel. L’OM préfère donc superviser directement la phase de récupération pour éviter toute mauvaise surprise à quelques semaines d’échéances importantes en championnat.

🔵⚪️ OM – Nayef #Aguerd rentre à Marseille ! Touché par une pubalgie, le défenseur marocain ne jouera aucun match durant la trêve : préservé contre le Mozambique, il manquera aussi l'amical face à l'Ouganda. Il rejoint la cité phocéenne ce week-end pour poursuivre ses soins.

Un retour encadré et une incertitude persistante

À ce stade, aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée pour Nayef Aguerd. L’ancien défenseur de West Ham espère toutefois revenir au plus vite pour ne pas compromettre sa participation à la prochaine CAN, objectif majeur de sa saison. Le joueur doit désormais passer de nouveaux examens à Marseille pour affiner le diagnostic et définir un protocole de soins adapté.

Pour l’OM, ce retour anticipé est à double tranchant. D’un côté, le club peut contrôler la rééducation du joueur ; de l’autre, il doit désormais gérer une incertitude supplémentaire dans une défense déjà sollicitée depuis le début de saison. De Zerbi, qui compte sur Aguerd comme élément central de son dispositif, devra ajuster ses plans si la blessure venait à s’étendre dans le temps.