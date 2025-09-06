OM : C’est confirmé pour Aubameyang !

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille et pour la sélection gabonaise : Pierre-Emerick Aubameyang est rétabli de sa douleur au genou. Forfait lors du déplacement aux Seychelles (0-4) avec le Gabon, l’attaquant de 36 ans sera bien disponible pour la prochaine rencontre, un rendez-vous capital dans la course au Mondial 2026.

L’attaquant de l’OM avait coché cette date dans son calendrier. Sauf nouveau contretemps, Aubameyang sera titulaire mardi prochain pour affronter la Côte d’Ivoire à domicile. Ce choc s’annonce déterminant pour les Panthères, actuels deuxièmes de leur groupe avec 18 points (6 victoires, 1 défaite), juste derrière les Éléphants.

Un retour attendu d’Aubameyang face à la Côte d’Ivoire

Une victoire permettrait au Gabon de prendre une option sur la qualification directe pour la prochaine Coupe du monde, qui se jouera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dans un système exigeant, seuls les premiers de chaque groupe valideront leur ticket. Les quatre meilleurs deuxièmes, eux, devront passer par un tournoi de barrage africain avant de rêver d’un ultime barrage intercontinental.

Un signal fort aussi pour l’OM

Si le rendez-vous international est crucial pour le Gabon, il rassure également du côté de la Commanderie. La forme physique de Pierre-Emerick Aubameyang était scrutée avec attention, alors que l’Olympique de Marseille prépare une série de matchs importants en Ligue 1 et sur la scène européenne. Sa disponibilité pour ce duel contre la Côte d’Ivoire est donc un signe encourageant, confirmant que la gêne au genou est désormais derrière lui.

L’OM peut ainsi compter sur son buteur phare, déjà décisif à de nombreuses reprises cette saison. De son côté, Aubameyang entend bien mener son pays vers une qualification historique pour le Mondial 2026.