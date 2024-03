OM : C’est confirmé pour Balerdi, Gueye, Gigot… Le groupe face au PSG !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

L’Olympique de Marseille reçoit le PSG pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Voici le groupe retenu par Jean-Louis Gasset !

Beaucoup de blessés pour le match face au PSG ce dimanche mais quelques retours alors qu’ils étaient incertains ! Balerdi est finalement là tout comme Gigot, Ulisses Garcia et Pape Gueye. Voici le groupe complet de Jean-Louis Gasset.

🔜 #OMPSG ⌛️ 👇Le groupe Olympien pour la réception de Paris ce soir à l’@orangevelodrome 👥 pic.twitter.com/fYSxKNZUmR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2024

Le groupe de Jean-Louis Gasset

Gardiens :

Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs :

Balerdi, Mbemba, Merlin, Gigot, Garcia, Soglo, Sparagna, Negouai

Milieux :

Veretout, Kondogbia, Gueye, Harit, Ounahi

Attaquants :

Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Moumbagna

Déclarations d’avant-match

Luis Enrique en conférence de presse : « Je ne peux pas parler de durer, cela appartient au joueur. Les joueurs sont presque tous à disposition. Vous verrez demain. Il faut voir quel est le timing idéal pour revenir. Il faut voir ce qui est le mieux pour l’équipe. On a besoin de gagner tous les matchs. Sur l’entraînement d’hier, c’était spectaculaire. Tout est possible dans la vie. Je suis conscient de l’importance du Classique pour les supporteurs. Notre objectif est d’aller gagner ce match. En tant que responsable de l’équipe, je dois avoir une vision générale de l’équipe. Il y aura des gens qui ne seront pas d’accord. J’ai toujours vu le foot comme un spectacle. Nous, on ne calcule pas. Notre intention est de donner un bon spectacle, d’être offensif. Je suis assez fier de ça, mon message ne varie pas. »

Jean-Louis Gasset en conférence de presse : « On se rendra compte quand il sera parti qu’on avait à faire à l’un des trois meilleurs joueurs du monde. On ne sait même pas où il va jouer. C’est compliqué de faire un plan anti Mbappé », a affirmé l’entraîneur olympien avant que son gardien revienne sur les sifflets du Vélodrome à l’encontre de l’attaquant parisien avec l’Équipe de France ce mercredi face au Chili (3-2): « Il a été sifflé car après il y avait le classico. Je pense que tous les français sont contents de l’avoir en Équipe de France. »