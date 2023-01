OM : C’est confirmé pour Clauss et Malinovskyi, trois absents importants… Le groupe vs Troyes !

Ce mercredi l’Olympique de Marseille se déplace à Troyes pour y affronter l’ESTAC. Le club a communiqué le groupe pour cette rencontre de Ligue 1.

Malinovskyi est bien dans le groupe pour affronter Troyes ! Clauss n’est toujours pas remis. Tavares et Bailly sont suspendus et Payet est blessé à la cheville. Voici le groupe pour affronter l’ESTAC !

LE GROUPE RETENU

Gardiens :

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Mbemba, Kaboré, Kolasinac, Gigot

Milieux :

Gueye, Veretout, Rongier, Elmaz, Guendouzi, Malinovskyi

Attaquants :

Under, Sanchez, Mughe, Dieng, Ben Seghir

🔜 #ESTACOM Le groupe de notre coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 avec la première pour @malinovskyi18 🥇🔵⚪️ pic.twitter.com/skCB2vk6da — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2023

Déclarations d’avant-match

» J’espère qu’Eric Bailly ne prendra pas une grosse sanction car ce n’était pas un geste volontaire. Pour le reste, on peut remplacer les autres postes sans problème. Samuel Gigot s’entraîne avec nous depuis un moment, pour Jonathan, on va voir. Dimitri ne sera pas là mercredi (cheville) (…) En Coupe de France, Troyes a joué avec l’équipe B, ils veulent avoir tous les titulaires à disposition contre l’OM. Ce sera un match dur mais on veut continuer sur cette lancée » Igor Tudor – source : Conférence de presse (09/01/23)

« Le groupe est OK, tout le monde va bien. On s’est bien préparé pour demain, il n’y a pas de blessés. (…) Beaucoup de cadres étaient au repos car on a beaucoup de matches à venir. Nous avons trois matchs de suite. La profondeur de notre effectif n’est pas la même que certains clubs. Ceux qui ne sont pas venus se sont entrainés normalement. C’est une équipe avec de bons joueurs, on va s’attendre à une partie compliquée mais il faut se concentrer sur notre équipe on verra comment ça se passe demain.(Jouer de la même façon contre un gros ?) Pourquoi pas oui « Patrick Kisnorbo – Source : Conférence de presse (10/01/23)