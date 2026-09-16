OM : C’est confirmé pour Derek Cornelius !

Derek Cornelius va retrouver la sélection canadienne lors de la prochaine trêve internationale. Le défenseur de l’OM figure dans la liste de 26 joueurs convoqués par Jesse Marsch pour les trois rendez-vous programmés entre le 26 septembre et le 6 octobre.

Cornelius bien présent dans la liste du Canada

Le Canada a officialisé sa sélection pour la fenêtre internationale de septembre-octobre, et Derek Cornelius fait bien partie du groupe.

Le défenseur marseillais retrouvera notamment Jonathan David, Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Cyle Larin ou encore Niko Sigur.

Le sélectionneur Jesse Marsch a convoqué 26 joueurs pour cette séquence, qui marquera les premiers matches à domicile du Canada depuis la Coupe du monde 2026.

Trois matches au programme

Les Canadiens affronteront d’abord le Chili le 26 septembre à Toronto, avant de recevoir le Pérou le 3 octobre à Montréal.

Ils termineront ensuite cette fenêtre internationale par un déplacement face aux États-Unis le 6 octobre à St. Paul.

Pour Cornelius, cette convocation lui permettra de retrouver une sélection canadienne qui sort d’un Mondial historique, avec notamment une première qualification pour les huitièmes de finale.

À Marseille, cette trêve internationale sera aussi à surveiller de près, alors que l’OM dispose d’un effectif limité et devra récupérer ses internationaux en bonne condition pour la reprise.