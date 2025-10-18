Info Chrono
OM : C'est confirmé pour Garcia !
OM Actualités

OM : C’est confirmé pour Garcia !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Ulisses GARCIA of Marseille during the French Cup match between Stade Rennais and Olympique de Marseille at Roazhon Park on January 21, 2024 in Rennes, France. (Photo by Eddy Lemaistre/Icon Sport)

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille à quelques jours de son déplacement à Lisbonne. Selon les informations de RMC Sport, l’UEFA a validé la demande du club phocéen d’ajouter Ulisses Garcia à sa liste européenne, en qualité de joker médical après la blessure de Facundo Medina.

 

Un remplacement autorisé par l’UEFA

 

 

Touché à une cheville, Facundo Medina sera indisponible pendant environ deux mois. Une absence importante pour Roberto De Zerbi, qui perd un élément majeur de sa défense. En vertu du règlement de l’UEFA, un club peut inscrire un joueur supplémentaire en cours de campagne à condition que le joueur remplacé soit blessé pour au moins 60 jours. Une seule modification de ce type est autorisée par saison européenne, et seulement avant la sixième journée de la phase de groupes.

L’OM a donc officiellement activé cette possibilité et soumis la candidature d’Ulisses Garcia, jusque-là cantonné à un rôle de remplaçant. La demande a été acceptée par l’instance européenne, confirmant ainsi la présence du défenseur suisse sur la liste UEFA des Marseillais.

Garcia prêt pour Lisbonne

 

Ce choix permet à De Zerbi de retrouver de la profondeur dans un secteur défensif fragilisé par les blessures. Avec Garcia, l’OM dispose d’une option sur le côté gauche, capable d’apporter de la solidité et des solutions offensives.

L’intégration d’Ulisses Garcia dans la liste UEFA marque donc une décision stratégique pour un club marseillais déterminé à poursuivre son parcours européen malgré les coups du sort.

