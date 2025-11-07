OM : C’est confirmé pour Geronimo Rulli !

La sélection argentine a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter l’Angola le 14 novembre prochain, et une surprise de taille concerne l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen compte plusieurs internationaux argentins dans son effectif, Geronimo Rulli est le seul joueur de l’OM convoqué par Lionel Scaloni pour ce rassemblement.

Une sélection réduite pour l’OM

Le gardien marseillais, champion du monde 2022, poursuit sa belle dynamique sous le maillot olympien et s’impose logiquement comme un choix régulier dans le groupe argentin. En revanche, Léonardo Balerdi et Facundo Medina, deux défenseurs argentins habitués aux appels du sélectionneur, manquent à l’appel. Tous deux sont actuellement blessés, ce qui explique leur absence de la liste.

Le sélectionneur Scaloni a retenu plusieurs représentants de Ligue 1. Outre Rulli, Nicolas Tagliafico (OL) a été convoqué parmi les habitués du championnat français.

Strasbourg à l’honneur avec Panichelli et Barco

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados para el amistoso frente a Angola. pic.twitter.com/qNRx8GNdr7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 6, 2025

La belle surprise vient du côté de Strasbourg, où deux joueurs se sont distingués depuis le début de la saison. Joaquín Panichelli, auteur de 9 buts en 11 matchs et actuel meilleur buteur de Ligue 1, connaît sa première convocation avec l’Albiceleste. À ses côtés, Valentín Barco, déjà apparu une fois en sélection, confirme son excellent début d’exercice avec le club alsacien.

Ces choix traduisent la volonté de Scaloni d’intégrer de nouveaux visages performants en club, tout en maintenant un socle expérimenté. Pour Geronimo Rulli, cette convocation confirme son statut de valeur sûre et de numéro deux derrière Emiliano Martinez, tandis que l’OM pourra compter sur une exposition internationale bienvenue à quelques jours d’une nouvelle série de matchs en Ligue 1.

En attendant, les supporters marseillais espèrent surtout que leur gardien reviendra sans blessure de ce déplacement, dans une période où les absences se multiplient au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi.