OM : c’est confirmé pour Højbjerg !

Pierre-Emile Højbjerg va retrouver la sélection danoise. Le milieu de terrain de l’OM figure dans le groupe convoqué par le Danemark pour les quatre prochains rendez-vous de Ligue des Nations, programmés entre le 24 septembre et le 4 octobre.

Højbjerg bien présent dans le groupe danois

Le sélectionneur danois a dévoilé sa liste pour les premières rencontres de Ligue des Nations, et Pierre-Emile Højbjerg en fait bien partie.

🇩🇰 HERRELANDSHOLDET 🇩🇰 Truppen er udtaget til de første kampe i Nations League 💪 Der venter fire spændende opgør: 🇳🇴 Norge – Danmark | 24. september, Oslo

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales | 27. september, Parken

🇵🇹 Portugal | 1. oktober, Parken

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales – Danmark | 4. oktober, Cardiff#ForDanmark pic.twitter.com/uyXmG8QYlK — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) September 15, 2026



Le milieu de l’OM retrouvera notamment plusieurs cadres de la sélection comme Andreas Christensen, Joachim Andersen, Morten Hjulmand, Mikkel Damsgaard, Rasmus Højlund ou encore Kasper Dolberg.

Pour Højbjerg, cette convocation confirme son statut important avec le Danemark malgré un début de saison compliqué collectivement avec Marseille.

Quatre matches au programme

Le Danemark disputera quatre rencontres en l’espace d’une dizaine de jours :

Norvège – Danemark : 24 septembre à Oslo

Danemark – Pays de Galles : 27 septembre au Parken

Danemark – Portugal : 1er octobre au Parken

Pays de Galles – Danemark : 4 octobre à Cardiff

Une séquence internationale particulièrement dense pour Højbjerg, qui devra ensuite rapidement rebascule vers les échéances de l’OM.

Dans un effectif marseillais déjà peu profond, la gestion physique de l’international danois sera donc à surveiller de près au retour de cette fenêtre internationale.