OM : C’est confirmé pour Kondogbia et Veretout !

Depuis plusieurs semaines l’Olympique de Marseille est sans Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. L’Equipe annonce que l’un des deux sera de retour ce jeudi mais pas l’autre !

L’Olympique de Marseille est entré dans une phase de crise dans le jeu proposé par Gattuso. Pire, cette crise est également présente dans les résultats avec une seule victoire face à Thionville en 2024 et 0 en championnat. Après le retour des joueurs présents à la CAN, le coach a dû faire avec quelques blessés à des postes clés.

Rongier est toujours indisponible après son opération. En plus de cette absence, le coach italien a dû faire sans Kondogbia et Veretout, blessés. D’après les informations de L’Equipe, le Français n’est toujours pas remis malgré les déclarations de Gattuso en conférence de presse. Kondogbia devrait en revanche être apte pour être dans le groupe !

Si à la fin du mois de février tu n’as plus à rien à jouer, tu fais quoi ? — Di Meco

Gennaro Gattuso affiche le pire bilan statistique pour un entraîneur de l’OM au bout de 15 journées de LIGUE 1 au 21ème siècle. 😵🤏 Le constant est encore plus évident lorsque ce dernier est mis en comparaison avec les résultats de ses prédécesseurs ayants atteint ce total de… pic.twitter.com/0t1gHfTTvS — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 10, 2024

Sur RMC, Eric Di Meco estime que cette semaine est cruciale pour l’avenir de Gattuso à l’OM. « à la sortie de ces trois matchs, si jamais ça tourne mal, c’est-à-dire que si tu sors contre le Chakhtar et que tu es accroché contre Brest, on sera d’accord pour dire que le top 4 de Ligue 1 sera compliqué, donc tu changeras d’entraîneur la saison prochaine. Si à la fin du mois de février tu n’as plus à rien à jouer, tu fais quoi ? Tu travailles pour la saison prochaine ou tu vas dans le mur ? Le bon exemple c’est Sampaoli qui était arrivé trois mois avant la fin de la saison. »